"Мені важко жити в страху": Дантес розповів, чи має бронь від мобілізації і чи був у ТЦК

Про це він сказав в інтервʼю Альберту Цукренку в подкасті від hromadske "СучЦукрМуз".

Український музикант Володимир Дантес зізнався, що часто отримує критику в соціальних мережах на свою адресу, зокрема через те, що хтось вважає, що він не на фронті через домовленості. Однак, як поділився артист, він був у військкоматі двічі.

Уперше він пішов туди влітку 2022 року. Тоді він був обмежено придатний, йому треба було пройти ВЛК. І тоді в коментарях його критикували за те, що він нібито нахвалює роботу ТЦК.

"Я пішов у військкомат, стояв 8 годин у черзі, щоб взяти папірець на ВЛК. Я проходив ВЛК півтора місяця. Ходив усюди. Так, мене десь пропускали без черги, це бонус. Але я розумію, чому я це зробив. Мені страшно, що десь випливе, що за мене хтось пішов і домовився", — зазначив Дантес.

Він розповів, що ходив у військкомат вдруге. Наразі він не заброньований.

"Я стою на обліку. Все. У мене всі папірці є. Не було броні. Я просто пішов. Але коли я бачив, коли когось приводять [у військкомат], мені дуже не подобається, коли працівники ТЦК пакують людей, ламають. Візуально воно не круто. Але не всі вони такі. Є і нормальні, у когось є щось людське. Зі мною була купа людей не артистів. Є ТЦК відбиті на голову, і мені це не подобається", - зізнався музикант.

Дантес розкритикував ситуацію, що сталася після концерту "Океану Ельзи" в Києві у жовтні. Тоді співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали. Утім про себе співак додав: "Мені важко жити в страху. Я боявся йти у військкомат, але переборов цей страх, два рази пішов, і зі мною все ок".

Артист поки повістку не отримував.