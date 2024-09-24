Меріл Стріп виступила на захист жінок в Афганістані: "Кішка має більше свободи"

Про це пише The Washington Post.

Американська акторка Меріл Стріп виступила з промовою на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня. Вона була присутня на заході, присвяченому правам жінок в Афганістані.

"Сьогодні в Кабулі в кішки більше свобод, ніж у жінки. Кішка може сісти на ґанок і відчути сонце на своїй морді. Вона може погнатися за білкою до парку. Сьогодні в Афганістані в білки більше прав, ніж у дівчинки, тому що громадські парки закриті для жінок і дівчаток", - зазначила Стріп.

Ці зауваження прозвучали на тлі того, що наприкінці серпня Талібан оприлюднив новий набір обмежувальних законів, які включають заборону жінкам на публічне читання Корану, дивитися на чоловіків, які не є членами їхніх сімей, та виходити на публіку без закритого обличчя.

Талібан, який захопив країну після виходу США з Афганістану в серпні 2021 року, раніше запровадив правила, що обмежують права жінок, зокрема, заборону жінкам і дівчатам відвідувати школу після шостого класу. Але режим не повністю запровадив заборони в міських районах і ввів нові правила як тимчасові.

"Міжнародна спільнота загалом, якби вона об’єдналася, могла б спричинити зміни в Афганістані та зупинити повільне задушення половини населення", – наголосила Стріп.

Представники талібів намагалися частково виправдати свої нові правила, заявивши, що вони створені для захисту жінок. Нещодавно режим також звернув увагу до чоловіків. Поліція моралі стукає в двері чоловіків, які останнім часом не з’являлися в мечетях, або перевіряє, чи немає тих, хто, можливо, не відростив бороду.



