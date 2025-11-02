Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"

Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Отримав відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на моє звернення щодо "Маші і Ведмедя". По-перше, в міністерстві також виступають за санкції для цього російського продукту". - йдеться у повідомленні.

За його словами, аналіз, проведений колегами з Мінкульту, підтверджує, що власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ. Наголошується, що студія зберігає зв’язок із Росією через структуру власності, керівництво та права на інтелектуальну власність, попри наявність кіпрських офшорів. Тому вона потенційно може виступати спонсором тероризму.

Юрчишин підкреслив, що гроші вони отримують з України. Попри те, що YouTube ще до початку повномасштабної війни заблокував монетизацію для російських авторів, обмеження не діють, якщо перегляди йдуть з України.

Студія "Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляди йдуть до Росії, тобто спонсорують тероризм через податки.

"Дякую колегам з МКСК (Tetyana Berezhna гарний початок) за аналіз ситуації та позицію. У відповіді на моє звернення зазначають, що на цей мультик доцільно накласти санкції...Тут немає жодного варіанту, окрім накладання санкцій. Одне лише питання: хто ж їх ініціює?!", - додав нардеп.