Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтримує запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь", зазначивши, що російський продукт може бути спонсором тероризму
Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Отримав відповідь від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на моє звернення щодо "Маші і Ведмедя". По-перше, в міністерстві також виступають за санкції для цього російського продукту". - йдеться у повідомленні.
За його словами, аналіз, проведений колегами з Мінкульту, підтверджує, що власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ. Наголошується, що студія зберігає зв’язок із Росією через структуру власності, керівництво та права на інтелектуальну власність, попри наявність кіпрських офшорів. Тому вона потенційно може виступати спонсором тероризму.
Читайте також: В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Юрчишин підкреслив, що гроші вони отримують з України. Попри те, що YouTube ще до початку повномасштабної війни заблокував монетизацію для російських авторів, обмеження не діють, якщо перегляди йдуть з України.
Студія "Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляди йдуть до Росії, тобто спонсорують тероризм через податки.
"Дякую колегам з МКСК (Tetyana Berezhna гарний початок) за аналіз ситуації та позицію. У відповіді на моє звернення зазначають, що на цей мультик доцільно накласти санкції...Тут немає жодного варіанту, окрім накладання санкцій. Одне лише питання: хто ж їх ініціює?!", - додав нардеп.
- Ярослав Юрчишин 16 жовтня повідомив, що Національна поліція України підтвердила зв‘язок мультфільму "Маша і Ведмідь" із Росією.
