"Міс Всесвіт Україна 2020" Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу

Про це вона розповіла в instagram.

29-річна модель Єлизавета Ястремська здобула перше місце та золоту медаль на Кубку України з бодибілдингу в категорії "Модель бікіні".

"Це було нелегко — я працювала по 4-5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим. Якщо у вас є мета та чітке бачення, куди ви хочете йти, ви можете досягти всього! Не зупиняйтеся, працюйте наполегливо, і ваші мрії здійсняться", - заявила модель.

Вона зізналася, що найголовніше - це мати чітке бачення щодо того, чого хочеться досягти.

"Я знала, що моя мета - перемогти в Кубку України з бодибілдингу. Кожен тренувальний підхід, кожне зусилля в залі наближало мене до цієї мети. Я працювала в спорт залі щодня, бо знала, що кожен крок наближає мене до мрії. Ціль - це перша необхідність", - поділилась Ястремська.

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Вона додала, що важка праця, віра в себе і чітка мета привели її до перемоги.

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської

Фото: instagram Єлизавети Ястремської