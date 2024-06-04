"Міс Всесвіт Україна 2020" Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу
Українська модель, володарка титулу "Міс Всесвіт Україна 2020" Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу та поділилась своїми секретами успіху
Про це вона розповіла в instagram.
29-річна модель Єлизавета Ястремська здобула перше місце та золоту медаль на Кубку України з бодибілдингу в категорії "Модель бікіні".
"Це було нелегко — я працювала по 4-5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим. Якщо у вас є мета та чітке бачення, куди ви хочете йти, ви можете досягти всього! Не зупиняйтеся, працюйте наполегливо, і ваші мрії здійсняться", - заявила модель.
Вона зізналася, що найголовніше - це мати чітке бачення щодо того, чого хочеться досягти.
"Я знала, що моя мета - перемогти в Кубку України з бодибілдингу. Кожен тренувальний підхід, кожне зусилля в залі наближало мене до цієї мети. Я працювала в спорт залі щодня, бо знала, що кожен крок наближає мене до мрії. Ціль - це перша необхідність", - поділилась Ястремська.
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Вона додала, що важка праця, віра в себе і чітка мета привели її до перемоги.
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
Фото: instagram Єлизавети Ястремської
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