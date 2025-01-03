Музикант Артем Пивоваров передав ГУР 100 FPV-дронів

Про це повідомляє головне управління розвідки МО України.

Музикант Артем Пивоваров передав 100 FPV-дронів для воїнів підрозділу Black Winter Group зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які придбав завдяки своїм шанувальникам.

Фото: ГУР МО

"Завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ви ходите на наші концерти, у нас є можливість бути корисними та відправити 100 дронів спецпризначенцям ГУР", ― зазначив Артем Пивоваров.



Командир підрозділу Black Winter Group Лютий висловив вдячність Пивоварову, його команді та усім українцям за системну допомогу Силам безпеки та оборони України.

Фото: ГУР МО