Музикант Артем Пивоваров передав ГУР 100 FPV-дронів
Український співак Артем Пивоваров відправив воїнам підрозділу Black Winter Group зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО 100 дронів
Про це повідомляє головне управління розвідки МО України.
Музикант Артем Пивоваров передав 100 FPV-дронів для воїнів підрозділу Black Winter Group зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які придбав завдяки своїм шанувальникам.
Фото: ГУР МО
"Завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ви ходите на наші концерти, у нас є можливість бути корисними та відправити 100 дронів спецпризначенцям ГУР", ― зазначив Артем Пивоваров.
Командир підрозділу Black Winter Group Лютий висловив вдячність Пивоварову, його команді та усім українцям за системну допомогу Силам безпеки та оборони України.
Фото: ГУР МО
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