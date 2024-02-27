Музикант DJ Khaled змусив охоронців нести його до сцени, щоб він не забруднив кросівки
Американський хіп-хоп виконавець та діджей Халед попросив двох своїх охоронців нести його з автомобіля на сцену, щоб зберегти чистими свої кросівки Air Jordan для виступу
Про це пише People.
Володар премії "Греммі", американський музикант DJ Khaled поширив відео, на якому його несуть двоє охоронців перед виступом у Маямі. Вони переносили артиста з одного автомобіля в інший, а потім несли на сцену, щоб він не забруднив взуття Nike для виступу на Фестивалі вина та їжі в Саут-Біч.
"Я не хочу бруднити свої "Джордани". Чи можу я попросити всіх допомогти мені?" — запитав він з автомобіля, коли двоє охоронців підійшли, щоб допомогти йому.
Чоловіки перенесли DJ Khaled до машини, щоб той не йшов по піску. Після того, як цей автомобіль доставив його до місця біля сцени, двоє охоронців підняли його ще раз і віднесли до сходів біля входу. Він подякував чоловікам перед тим, як вийти і привітати своїх шанувальників у натовпі.
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