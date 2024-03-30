На Аскольдовій могилі у Києві встановили мініскульптуру, присвячену захисникам України

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Сорок друге творіння проєкту "Шукай" тепер прикрашає дзвіницю церкви Св. Миколая Чудотворця.

Засновниця проєкту Юлія Бевзенко каже, що це перша скульптура проєкту, що має кольори - яскравий синьо-жовтий прапор.

"І вперше ми використали колір в скульптурці. Бо ми то знаємо, а іноземцям потрібно нагадувати, яких кольорів наш прапор", - написала Бевзенко у facebook.

Фото: facebook Юлія Бевзенко

Нова скульптура зображує воїна, який прихиляє коліно перед українським прапором. Вона спеціально розташована так низько, щоб кожен відвідувач прихилив коліно на знак шани за полеглими.

"Одна справа присвятити скульптуру київському каштану, який роками є символом Києва, про який складаються легенди і міфи. Інша справа — ці легенди, міфи і, особливо, ритуали створювати. Як ритуал з коленопреклонінням біля нашої скульптурки "Герої", - пояснює Бевзенко.

Зазначається, що бійці з батальйону "Вовки Да Вінчі" радили творцям щодо дизайну воїна на скульптурі, наприклад, наполягали на бороді, бо у військових немає часу голитися, та давали поради щодо його одягу. Меценати, які долучились до проєкту, пожертвували 450 тич грн гуманітарному проєкту "На щиті", які займаються пошуком тіл загиблих воїнів.

За словами засновниці проєкту, вона ще ніколи не залучала до створення скульптури так багато людей.

Скульптором став Юрій Белявський, який за словами Бевзенко, виконав цю роботу бездоганно.

Скульптура знаходиться за адресою; Паркова дорога, 1, Аскольдова могила (Українська греко-католицька церква Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, дзвіниця).

Довідково. Наприкінці XVIII — напочатку ХХ століття на Аскольдовій могилі був розташований елітний некрополь, у 1918 році тут поховали юнаків, що загинули під Крутами. Нині тут розміщені сучасні поховання часів українсько-російської війни, зокрема, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" і Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.