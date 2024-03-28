"Бумбокс" презентував пісню "Фіртка", записану в проміжках між бойовою роботою
Український гурт "Бумбокс" випустив нову пісню "Фіртка" та кліп на неї, знятий побратимом Андрія Хливнюка по підрозділу патрульної поліції "Софія" Стасом Гуренком
Премʼєра відбулася на YouTube.
Український гурт "Бумбокс" представив композицію "Фіртка", записану за два дні в берлінської студії Trixx. Музиканти описують її як найбільш незвичну зі своїх пісень.
"Американська музика, яка зіграна українцями і записана німцями", - каже про нову композицію лідер гурту Андрій Хливнюк.
Музикант зазначає, що майже кантрі на початку змінюється потужним роком, в який вплетені скрейчі і семпли діджея Валіка.
"Фіртка" - пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком. Тобто зі всіма складовими, на яких повинен бути побудований справжній рок-хіт", - уточнює Хливнюк.
Стас Гуренко, побратим Хливнюка по підрозділу патрульної поліції "Софія", режисер кліпів "Бумбокса", радий, що він не тільки виступив композитором і другим гітаристом, але й примудрився зняти кліп на "Фіртку" в проміжках між бойовою роботою і гастролями.
"Неймовірне відчуття - ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення, і ми виписуємо штрафи окупантам", - поділився Гуренко.
3 квітня "Бумбокс" у Ванкувері зіграють перший концерт в рамках North American Дронотур 2024. Донати, доходи від продажу квитків і мерча підуть на закупівлю спорядження і БПЛА для Сил Оборони України.
Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути й фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.
Хливнюк, який нині боронить Україну на фронті та керує ударним дроном Punisher, під час одного з концертів у Європі звернувся до глядачів та розповів, чи розглядає імовірність знову виконувати російськомовні пісні гурту "Бумбокс".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.53
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе