"Бумбокс" презентував пісню "Фіртка", записану в проміжках між бойовою роботою

Премʼєра відбулася на YouTube.

Український гурт "Бумбокс" представив композицію "Фіртка", записану за два дні в берлінської студії Trixx. Музиканти описують її як найбільш незвичну зі своїх пісень.

"Американська музика, яка зіграна українцями і записана німцями", - каже про нову композицію лідер гурту Андрій Хливнюк.

Музикант зазначає, що майже кантрі на початку змінюється потужним роком, в який вплетені скрейчі і семпли діджея Валіка.

"Фіртка" - пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком. Тобто зі всіма складовими, на яких повинен бути побудований справжній рок-хіт", - уточнює Хливнюк.

Стас Гуренко, побратим Хливнюка по підрозділу патрульної поліції "Софія", режисер кліпів "Бумбокса", радий, що він не тільки виступив композитором і другим гітаристом, але й примудрився зняти кліп на "Фіртку" в проміжках між бойовою роботою і гастролями.

"Неймовірне відчуття - ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення, і ми виписуємо штрафи окупантам", - поділився Гуренко.

3 квітня "Бумбокс" у Ванкувері зіграють перший концерт в рамках North American Дронотур 2024. Донати, доходи від продажу квитків і мерча підуть на закупівлю спорядження і БПЛА для Сил Оборони України.

Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути й фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.

Хливнюк, який нині боронить Україну на фронті та керує ударним дроном Punisher, під час одного з концертів у Європі звернувся до глядачів та розповів, чи розглядає імовірність знову виконувати російськомовні пісні гурту "Бумбокс".



