На фронті загинув харківський барабанщик гуртів "Заводь" і Soom Микола Amorth Состін

Про це повідомили на сторінці музичного гурту Nokturnal Mortum у facebook.

Харківський барабанщик, учасник багатьох українських блек-метал гуртів Микола Состін, відомий як Amorth, військовослужбовець ЗСУ загинув на фронті. Йому було 39 років.

"Музикант із рядів харківської метал-сцени Amorth зустрів своє безсмертя в бою на війні за виживання України. Вічна пам'ять, вічна слава", - написали в Nokturnal Mortum.

Микола Состін грав також у гуртах Drudkh, SOOM, "Заводь". Інформацію про його загибель підтвердив і засновник гуртів SOOM і "Пращур" Олексій Ковальов в instagram.

"Невимовний біль пронизує наші серця. Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блек-металу та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті", - зазначив музикант.



