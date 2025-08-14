На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Як зазначили у міністерстві, нова будівля виконуватиме подвійну функцію:

у мирний час вона буде сучасним сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів;

у разі небезпеки це буде надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів і працівників заповідника.

"Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток", – зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

У міністерстві зазначають, що це вперше в історії заповідника з’явиться захисна споруда такого рівня. Окрім того, проєкт "підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя; забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах; відповідає цілям сталого розвитку та принципам безбар’єрності".

На початку червня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що наразі в Україні функціонує понад 61 тис. укриттів, але їх недостатньо: вони можуть гарантувати безпеку лише близько половини населення