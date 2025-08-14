На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів державного бюджету для реалізації публічного інвестиційного проєкту "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб" на території Національного заповідника "Хортиця" в Запоріжжі
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Як зазначили у міністерстві, нова будівля виконуватиме подвійну функцію:
у мирний час вона буде сучасним сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів;
у разі небезпеки це буде надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів і працівників заповідника.
"Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток", – зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.
У міністерстві зазначають, що це вперше в історії заповідника з’явиться захисна споруда такого рівня. Окрім того, проєкт "підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя; забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах; відповідає цілям сталого розвитку та принципам безбар’єрності".
На початку червня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що наразі в Україні функціонує понад 61 тис. укриттів, але їх недостатньо: вони можуть гарантувати безпеку лише близько половини населення
