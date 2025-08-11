На виставці у Лондоні представлять ранні фотографії The Beatles, зняті Полом Маккартні

Про це повідомляє The Guardian.

Світлини були зняті після виходу першого альбому гурту й до моменту, коли всесвітня популярність остаточно захопила учасників колективу.

"Найбільш плідно Пол користувався камерою саме тоді, коли у них ще був час. Коли їхнє життя ще не було повністю поглинуте постійною увагою і високим попитом" - розповів директор фотографічного відділу Gagosian Джошуа Чуанг.

За його словами, ці кілька місяців були для музикантів особливими: "Це був дуже цінний період, коли вони починали усвідомлювати, хто вони, ким є для інших людей, і хотіли брати участь у формуванні свого образу".

Маккартні придбав просту камеру Pentax, знімав переважно на чорно-білу плівку Kodak та Ilford, а на початку 1964 року зробив кілька кольорових фото. Серед експонатів є й більш особисті автопортрети, зняті перед концертами та інтерв’ю. Один із них Маккартні зробив на горищі в будинку своєї тодішньої дівчини, акторки Джейн Ашер, де він написав мелодію пісні Yesterday.

"Коли життя змінюється так швидко, рідко випадає нагода зупинитися і подивитися на себе в дзеркало. І мені здається, що саме це він і робив: намагався зафіксувати мить, не знаючи, що станеться далі", - зазначив Чуанг.

Фотографії також передають атмосферу, коли гурт уже мав популярність у Великій Британії, але за кордоном її ще не відчували. На знімках із Парижа – невеликі натовпи біля концертного залу Olympia, де The Beatles виступали протягом трьох тижнів, та прогулянка Джона Леннона Єлисейськими полями, коли він ще міг пересуватися містом без супроводу.

Частину цих робіт уперше показали у 2023 році на виставці Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm.