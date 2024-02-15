"Нам зробили атмосферу, що ця пісня має перемогти": гурт Ziferblat про трек Jerry Heil та Alyona Alyona для Євробачення
Учасники гурту Ziferblat, який під час Нацвідбору на Євробачення-2024 отримав найвищі бали від журі, розповіли, як оцінюють пісню Teresa & Maria
Про це вони розповіли в інтерв’ю Фактам ICTV.
Українські музиканти, учасники гурту Ziferblat, який пройшов у фінал національного відбору Євробачення-2024, зізнались, що пісня Teresa & Maria, з якою співачки Jerry Heil та Alyona Alyona представлятимуть Україну у Мальме, не в їхньому смаку.
"Щодо композиторського складника мені пісня більш-менш подобається, я про це Яні (Jerry Heil, - ред.) казав. Аранжування і те, як вона зроблена студійно – ні, взагалі не подобається. У мене зовсім інший смак. Але вони талановиті люди, роблять все добре, з ними цікаво конкурувати, бажаю їм успіхів на Євробаченні", - прокоментував учасник на імʼя Даниїл.
Музикант на імʼя Валентин відзначив, що усі учасники Нацвідбору стали заручниками кампанії на підтримку Jerry Heil та Alyona Alyona, за яких проголосували понад 700 тис. українців.
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"Водночас ми потрапили в ситуацію, коли нам заздалегідь зробили загальну атмосферу, що ця пісня має перемогти. Зарубіжні блогери в YouTube кажуть, що пісня найкраща. За всіма ставками букмекерів, за всіма опитуваннями, зокрема й серед європейського глядача, створили атмосферу, ніби в Європі всі чекають на цю пісню, а інші далеко позаду", - зауважив він.
Разом з тим, музикант Федір наголосив, що мелодія пісні переможниць Нацвідбору "одразу засіла в голову".
"Я не знаю, спеціально вони так зробили чи ні. Текст і аранжування мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. Я звик слухати іншу музику, в якій є більше ритмічних барв. Але вони запам’ятовуються, пісню хочеться співати. Я теж бажаю дівчатам, щоб вони посіли високе місце або навіть перемогли на Євробаченні", - додав він.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.
Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.
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