"Наш Сінатра на віки": Кондратюк назвав артистів, які заклали фундамент української музики
Продюсер Ігор Кондратюк назвав музикантів, якими, на його думку, може пишатися Україна, та молодих артистів, які рухають уперед українську музику
Про це він сказав у програмі "Неймовірна правда про зірок".
Продюсер та шоумен Ігор Кондратюк поділився, ким, на його думку, може пишатися Україна.
"Іра Білик, Саша Пономарьов. Саша Пономарьов - наш Сінатра на віки. Хоча Михайло Хома скаже, що в нього кращий голос. Вони вклали у фундамент української музики свій камінь", - зазначив Кондратюк.
Продюсер також поміркував, хто нині є рушієм нової української культури. На його думку, це Артем Пивоваров, співачка KOLA, реп-виконавиця Alyona Alyona, музикантка Jerry Heil та репер Skofka.
Разом з тим, Кондратюк поділився, що в Олега Винника і Потапа також є шанс повернутися в український інфопростір.
"Наш народ так любить вибачати всім і все, що я не виключаю, що Винник (здається анонсував нову пісню) тріумфально повернеться, і всі забудуть, що він спочатку повномасштабної війни кудись щез і не з'являвся. Те саме стосується Потапа. Йому складніше, він, мені здається, заточений на російськомовний контент. Я вважаю, що в них є більше шансів, ніж у тих запроданок, які переїхали в Росію, прийняли російське громадянство, тобто помножили себе на нуль точно", - додав він.
Нещодавно український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, записав нове відеозвернення, яке обурило користувачів соцмереж. Стоячи на балконі квартири у Німеччині, співак передав ЗСУ "ковток повітря".
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