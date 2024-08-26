"Наш Сінатра на віки": Кондратюк назвав артистів, які заклали фундамент української музики

Про це він сказав у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Продюсер та шоумен Ігор Кондратюк поділився, ким, на його думку, може пишатися Україна.

"Іра Білик, Саша Пономарьов. Саша Пономарьов - наш Сінатра на віки. Хоча Михайло Хома скаже, що в нього кращий голос. Вони вклали у фундамент української музики свій камінь", - зазначив Кондратюк.

Продюсер також поміркував, хто нині є рушієм нової української культури. На його думку, це Артем Пивоваров, співачка KOLA, реп-виконавиця Alyona Alyona, музикантка Jerry Heil та репер Skofka.

Разом з тим, Кондратюк поділився, що в Олега Винника і Потапа також є шанс повернутися в український інфопростір.

"Наш народ так любить вибачати всім і все, що я не виключаю, що Винник (здається анонсував нову пісню) тріумфально повернеться, і всі забудуть, що він спочатку повномасштабної війни кудись щез і не з'являвся. Те саме стосується Потапа. Йому складніше, він, мені здається, заточений на російськомовний контент. Я вважаю, що в них є більше шансів, ніж у тих запроданок, які переїхали в Росію, прийняли російське громадянство, тобто помножили себе на нуль точно", - додав він.

Нещодавно український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, записав нове відеозвернення, яке обурило користувачів соцмереж. Стоячи на балконі квартири у Німеччині, співак передав ЗСУ "ковток повітря".