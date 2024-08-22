Олег Винник у відеозверненні з Німеччини передав ЗСУ "ковток повітря", розізливши українців
Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, записав нове відеозвернення, яке обурило користувачів соцмереж
Відео він поширив в TikTok.
Український музикант Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини та припинив творчу діяльність, вирішив повернутися в український інфопростір. Співак створив акаунти в соцмережах, з яких вирішив вести комунікацію зі своєю аудиторією.
Останнє відео артист записав зі свого балкона у квартирі у Німеччині. Винник показав маленький город, на якому вирощує овочі та зелень.
"Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги!", - звернувся співак до підписників.
Він також нагадав про премʼєру пісні "Мої люди".
У коментарях українці розділилися. Одні висловили радість, що Винник повертається, проте інших обурило таке відеозвернення з-за кордону.
Фото: скриншот з TikTok
Минулого тижня Винник подякував своїм прихильникам, що вони не забували про нього протягом понад 2 років.
Минулого року Винник дав інтервʼю, в якому поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині.
Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.
Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни
У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому повідомляв, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року.
Олег Винник зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів.
12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться.
Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.
Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.
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