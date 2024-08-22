Олег Винник у відеозверненні з Німеччини передав ЗСУ "ковток повітря", розізливши українців

Відео він поширив в TikTok.

Український музикант Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини та припинив творчу діяльність, вирішив повернутися в український інфопростір. Співак створив акаунти в соцмережах, з яких вирішив вести комунікацію зі своєю аудиторією.

Останнє відео артист записав зі свого балкона у квартирі у Німеччині. Винник показав маленький город, на якому вирощує овочі та зелень.

"Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги!", - звернувся співак до підписників.

Він також нагадав про премʼєру пісні "Мої люди".

У коментарях українці розділилися. Одні висловили радість, що Винник повертається, проте інших обурило таке відеозвернення з-за кордону.

Фото: скриншот з TikTok