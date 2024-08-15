"Знаю, що ви вірите": Олег Винник записав відеозвернення до фанатів

Відео оприлюднили на сторінці офіційної фан-групи Олега Винника "Вовчиця" у facebook.

Український музикант Олег Винник, який зник з публічного простору в лютому 2022 року, і понад рік не коментував ані війну, ані свого місця перебування, уперше звернувся до фанатів. Він провів стрім, на якому подякував фан-клубу за віру, та анонсував пісню.

"Починаємо все з чистого аркуша, але з якимось досвідом. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, за те, що залишаєтесь зі мною, ніхто не пішов. За те, що у таку страшну годину, у цій клятій війні ви ніколи про мене не забували", - звернувся Винник до шанувальників.

Співак анонсував вихід нової пісні, запланований на 23 серпня.

"Довго створювалася ця пісня. Поряд з цією піснею створювалося багато інших нових пісень. Це те, що наболіле, те, з чим я жив ці 2,5 роки. Це те, де я і хворів, і одужував з цією піснею. Але по-іншому і не могло бути. Я - та людина, яка співає про наболіле – про своїх людей", - сказав артист з відсиланням до назви майбутнього треку "Мої люди".

Він закликав усіх єднатися.

"Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не ставили ніяких запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?". Усе в Олега, слава Богу, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася", - поділився музикант.

Винник також згадав про українських військових і подякував їм за захист.

"До перемоги, разом ми все зможемо. Це нові часи. Це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезне процвітання. Все буде добре", - додав артист, який з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном.

Минулого року Винник дав інтервʼю, в якому поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині.

Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни