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Головна Культура "Знаю, що ви вірите": Олег Винник записав відеозвернення до фанатів

"Знаю, що ви вірите": Олег Винник записав відеозвернення до фанатів

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2024 четвер
16:33
Культура На фото: Олег Винник

Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, подякував своїм прихильникам, що вони не забували про нього

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Відео оприлюднили на сторінці офіційної фан-групи Олега Винника "Вовчиця" у facebook.

Український музикант Олег Винник, який зник з публічного простору в лютому 2022 року, і понад рік не коментував ані війну, ані свого місця перебування, уперше звернувся до фанатів. Він провів стрім, на якому подякував фан-клубу за віру, та анонсував пісню.

"Починаємо все з чистого аркуша, але з якимось досвідом. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, за те, що залишаєтесь зі мною, ніхто не пішов. За те, що у таку страшну годину, у цій клятій війні ви ніколи про мене не забували", - звернувся Винник до шанувальників.

Співак анонсував вихід нової пісні, запланований на 23 серпня. 

"Довго створювалася ця пісня. Поряд з цією піснею створювалося багато інших нових пісень. Це те, що наболіле, те, з чим я жив ці 2,5 роки. Це те, де я і хворів, і одужував з цією піснею. Але по-іншому і не могло бути. Я - та людина, яка співає про наболіле – про своїх людей", - сказав артист з відсиланням до назви майбутнього треку "Мої люди". 

Він закликав усіх єднатися.

"Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не ставили ніяких запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?". Усе в Олега, слава Богу, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася", - поділився музикант.

Винник також згадав про українських військових і подякував їм за захист.

"До перемоги, разом ми все зможемо. Це нові часи. Це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезне процвітання. Все буде добре", - додав артист, який з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном.

Минулого року Винник дав інтервʼю, в якому поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині.

Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни

У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому повідомляв, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року. 

Олег Винник зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів.

12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться.

Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.

Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Олег Винник
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