Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів, яка з його іпостасей йому більше довподоби.

"Залежно від обставин, в яких я перебуваю на той чи інший момент. Бо серед цих моїх регалій в період з 2022 по кінець березня 2024 року для мене була найважливіша честь бути солдатом. Я був у Збройних Силах України, через певні обставини перейшов у запас і очолив театр Франка. Уся моя діяльність у цій сфері зараз присвячена тому, щоб не просто зімпульсувати розвиток самого театру, який цьогоріч відзначив 105-річчя, мав славетну історію у різні періоди історії", - сказав Нищук.

На його думку, цей театр зараз без перебільшення є брендом не тільки Києва, а й України.

"Театр зараз не просто показує вистави, серед яких славнозвісні “Конотопська відьма”, “Макбет”, “Наталка Полтавка”, “Три товариші”. Це також велика допомога Збройним Силам України. З минулого літа до сьогодні ми передали на допомогу війську близько 70 млн грн. Я розумію, що наша місія зараз – це зцілювати певні рани і надихати", - зазначив керівник театру.

Він наголосив, що окрім вистав, є театральна концертна бригада, яка їздить в ті місця, в яких велика вистава не може їхати – у госпіталі, реабілітаційні центри, військові частини, які ми не можемо через безпекові речі афішувати.

"Саме в цей час я ініціював великі гастролі майже в кожний обласний центр України. Не за державні кошти. Це виключно історія пошуку партнерів. Такого не було навіть ще в доковідні часи, я вже не кажу про війну. Бо це потрібно, людям це допомагає. Ми зробили ще й в літній час гастролі в Одесі, Дніпрі, Полтаві, у Львові. Наші вистави “Макбет”, “Калігула”, “Синьйор з вищого світу”, “Конотопська відьма” чи інші були представлені для людей. І це дуже важливо", - вважає Нищук.

Керівник театру зазначив, що це і великий системний міжнародний прорив.

"Я не кажу, що ми відкривали якусь Америку чи Європу, але були поодинокі виїзди тієї чи іншої вистави. Системного туру такого світового справді досі не було, і це ми вперше здійснили. Це питання не тільки в театрі Франка, це важливо для всіх, тому що це певна зміна ставлення до нас. Тобто це не просто так, що допомогла діаспора і ми поїхали. Це повноцінні гастролі. Я їх не можу назвати комерційними, тому що ми на базі можемо заробити більше, якщо рахувати суто каса", - сказав він.

На думку Нищука, це важлива дипломатична місія, адже на Бродвеї було два повних солдаути.

"Ніхто на Бродвеї досі не виступав, навіть росіяни не могли собі цього дозволити в свого часу. Тобто це Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, понад 25 європейських міст – Берлін, Відень, Прага, Варшава, Цюрих. Зокрема, “Конотопська відьма” об'їхала 5 чи 6 польських міст. Також у вересні ми їдемо в Скандинавію ще", - зазначив керівник театру.

Він наголосив, що на вистави приходить не тільки українська публіка.

"Ми розраховуємо не просто зробити зустріч своїх. Реклама і продаж квитків йде в загальному процесі, як це йде для будь-якої іншої країни. За нашими даними, близько 65% глядачів – це дійсно вихідці з України, але ці решта 40% чи 35% парижан чи лондонців – це чимало. Зали там по 1200 - 1500 місць. У Берліні 17000, здається, місць було. І це велика аудиторія, яка насправді відкриває для себе сучасну Україну, але водночас говорить про свою історію. Тому це дуже важливий процес", - підсумував Нищук.