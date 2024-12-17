Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі

Причину назвав менеджер артиста Андрій Уреньов у коментарі телеграм-каналу про шоубізнес "Що ти знаєш про Бобула?".

16 грудня у застосунку Дія стартувало опитування, за результатами якого з 10 кандидатів оберуть трьох членів журі національного відбору на Євробачення-2025.

Цього разу серед десятки претендентів на суддівське крісло нема українського шоумена та співака Андрія Данилка. Проте Суспільне, що є організатором Нацвідбору, пропонувало включити його у список кандидатів.

"Була пропозиція, але Андрій цього року відмовився", - сказав менеджер артиста Андрій Уреньов.

Андрій Данилко був членом журі Нацвідбору шість з восьми разів, пропустивши лише 2022 і 2023 роки. Влітку в інтервʼю латвійському російськомовному YouTube-каналу Данилко заявив, що не хоче більше сидіти в журі Нацвідбору, оскільки нині там "нема чого оцінювати". Артисту не подобається, що формат скоротили з трьох шоу (два півфінали і фінал) до одного, оскільки так зникли конфлікт і інтрига.