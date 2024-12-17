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Головна Культура Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі

Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі

Дар'я Тарасова
17 грудня, 2024 вiвторок
09:41
Культура

У Дії стартувало голосування за склад журі національного відбору на Євробачення-2025, проте Андрія Данилка, який лише двічі пропустив шоу, цьогоріч серед кандидатів немає

Зміст

Причину назвав менеджер артиста Андрій Уреньов у коментарі телеграм-каналу про шоубізнес "Що ти знаєш про Бобула?".

16 грудня у застосунку Дія стартувало опитування, за результатами якого з 10 кандидатів оберуть трьох членів журі національного відбору на Євробачення-2025.

Цього разу серед десятки претендентів на суддівське крісло нема українського шоумена та співака Андрія Данилка. Проте Суспільне, що є організатором Нацвідбору, пропонувало включити його у список кандидатів.

"Була пропозиція, але Андрій цього року відмовився", - сказав менеджер артиста Андрій Уреньов.

Андрій Данилко був членом журі Нацвідбору шість з восьми разів, пропустивши лише 2022 і 2023 роки. Влітку в інтервʼю латвійському російськомовному YouTube-каналу Данилко заявив, що не хоче більше сидіти в журі Нацвідбору, оскільки нині там "нема чого оцінювати". Артисту не подобається, що формат скоротили з трьох шоу (два півфінали і фінал) до одного, оскільки так зникли конфлікт і інтрига.

  • З 16 до 23 грудня в застосунку Дія триватиме опитування за трійку членів журі, що у фіналі національного відбору вибере разом із глядачами представника України на Євробаченні-2025.
  • До  довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
  • Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Дія
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