У Дії запустили голосування за склад журі Нацвідбору на Євробачення-2025

Про це повідомляє Суспільне.

Протягом тижня, з 16 до 23 грудня, в додатку Дія триватиме опитування за трійку членів журі, що в фіналі національного відбору обере разом з глядачами представника України на Євробаченні-2025.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі від 14 років.

Список кандидатів у члени журі фіналу нацвідбору на Євробачення-2025 виглядає наступним чином:

Андрій Гуцуляк — саундпродюсер і учасник гурту TVORCHI. Представник України на Євробаченні-2023. У складі дуету Андрій створює унікальне музичне звучання, що поєднує різні жанри — електроніку, поп, хаус, соул, R&B;

— саундпродюсер і учасник гурту TVORCHI. Представник України на Євробаченні-2023. У складі дуету Андрій створює унікальне музичне звучання, що поєднує різні жанри — електроніку, поп, хаус, соул, R&B; Джамала — співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії - 2024, володарка світової нагороди WIBA-2022. Входить до трійки найпопулярніших світових виконавців Spotify Equal 2023;

— співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії - 2024, володарка світової нагороди WIBA-2022. Входить до трійки найпопулярніших світових виконавців Spotify Equal 2023; Дмитро Зезюлін — лідер інді-попгурту LATEXFAUNA, вокаліст та автор пісень. Гурт здобув перемогу в номінації "Найкращий попгурт" премії YUNA;

— лідер інді-попгурту LATEXFAUNA, вокаліст та автор пісень. Гурт здобув перемогу в номінації "Найкращий попгурт" премії YUNA; Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі;

— співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі; Олег Псюк — співак, автор пісень. Лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, що переміг на Євробаченні-2022 у Турині;

— співак, автор пісень. Лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, що переміг на Євробаченні-2022 у Турині; Анна Свиридова — телерадіоведуча, програмна директорка радіо "П’ятниця", ведуча ютуб-проєкту "МузRoom";

— телерадіоведуча, програмна директорка радіо "П’ятниця", ведуча ютуб-проєкту "МузRoom"; Сергій Танчинець — співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards, член журі Нацвідбору на Євробачення-2024;

— співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards, член журі Нацвідбору на Євробачення-2024; Катя Царик — кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу, сценаристка, кліпмейкерка. Нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню;

— кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу, сценаристка, кліпмейкерка. Нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню; Саша Чемеров — музикант, співак, сонграйтер, продюсер та поет. Співзасновник і музичний продюсер "Культурного Десанту";

— музикант, співак, сонграйтер, продюсер та поет. Співзасновник і музичний продюсер "Культурного Десанту"; Дмитро Шуров — засновник проєкту Pianoбой, автор пісень, рок-піаніст, кінокомпозитор, продюсер. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення в 2022 і 2023 роках, володар трьох премій YUNA.

Трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, запропонують підписати угоду члена журі. Якщо хтось із трійки через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50 %) й глядачів (50 %).

Щоб проголосувати, треба зайти в застосунок Дія, у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" і віддати свій голос за одного з 10 кандидатів.