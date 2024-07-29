Науковці зʼясували, як Рембрандт домігся блиску картини "Нічна варта"

Про це пише ArtNews.

Хіміки з Нідерландського університету Амстердама з’ясували, як видатному художнику XVII століття Рембрандту вдалося прикрасити свій шедевр "Нічна варта" (1642) золотими деталями. У знаменитому творі мистецтва виявили пігменти парареальгару (жовтий) та напіваморфного парареальгару (помаранчевий і червоний). Парареальгар — це сульфідний мінерал миш'яку, який поступово утворюється з реальгару під дією світла.

Науковці використовували високотехнологічні спектроскопічні методи, щоб визначити присутність пігментів у найдрібніших деталях. Вони дійшли висновку, що Рембрандт свідомо змішував ці пігменти сульфіду миш’яку з іншими пігментами, щоб створити золотистий блиск.

Рембрандт використовував цю техніку, щоб намалювати золоту нитку на вишитому пальті та подвійних рукавах, які носив один із двох героїв "Нічної варти", лейтенант Віллем ван Руйтенбурх.

Відкриття сульфідних пігментів миш’яку є частиною проєкту "Операція "Нічна варта", який розпочався у 2019 році. Дослідження розкрили інші секрети, зокрема наявність миш’яку та сірки в одязі Ван Руйтенбурха після рентгенівського флуоресцентного сканування.

Дослідження підтверджено історичними джерелами, які детально описують використання пігментів із сульфіду миш’яку, і тепер вважається, що в Амстердамі художникам XVII століття був доступний ширший спектр таких матеріалів, ніж вважалося раніше.