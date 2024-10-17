Найбільший археологічний музей світу в Каїрі відкрили у тестовому режимі

Про це повідомляє Associated Press.

17 жовтня Великий Єгипетський музей відкрив 12 залів з експонатами, присвяченими Стародавньому Єгипту. З цього тижня він працюватиме для відвідувачів у пробному режимі до офіційного відкриття, дата якого ще не була оголошена.

Як розповів помічник міністра старожитностей Аль-Таєб Аббас, музей, розташований біля знаменитих пірамід Гізи, коштував понад $1 млрд. Він відкрив зали для 4000 відвідувачів на день.

Будівництво музею триває більш як десять років, і остаточна дата відкриття ще не визначена, оскільки її неодноразово відкладали з різних причин, зокрема через пандемію COVID-19. Деякі відділення відкриті з 2022 року для обмежених турів.

Це найбільший археологічний музей світу, в якому будуть представлені понад 100 тис. артефактів стародавніх скарбів Єгипту, повідомляє єгипетський державний інформаційний сайт.

За словами Аббаса, тестове відкриття допоможе підготуватися до повного відкриття завдяки виявленню операційних проблем, зокрема, які частини музею можуть стати переповненими відвідувачами.

Експозиції у 12 залах торкаються питань, пов’язаних із суспільством, релігією та доктриною стародавнього Єгипту, додав він. Зали відкритого типу були класифіковані за династіями та хронологічно, і в них будуть представлені тисячі артефактів.

Епохи, які будуть виставлені в головних галереях, включають третій проміжний період (приблизно 1070-664 рр. до н. е.), пізній період (664-332 рр. до н. е.), греко-римський період (332 р. до н. е.-395 рр. н. е.), Нове царство (1550-1070 рр. до н. е.), Середнє царство (2030-1650 рр. до н. е.) і Старе царство (2649-2130 рр. до н. е.).

В одному із залів за допомогою віртуальної реальності пояснюватимуть історію поховання та його розвиток у Стародавньому Єгипті.