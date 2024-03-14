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Найкращі нові європейські фільми за 2024 рік

14 березня, 2024 четвер
19:00
Кіно кіно, кінотеатр

Пропонуємо вам до перегляду нові найцікавіші фільми різних жанрів для поціновувачів кінематографічних новинок з Європи. Наша гаряча п’ятірка

Агенція розбитих сердець

Оригінальна назва: Die Liebeskümmerer

Рік: 2024

Країна: Німеччина

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Ширел Пелег

Актори: Розалі Томас, Лоуренс Рупп, Денізе М'Байє, Озгюр Караденіз, Маргарет Тізель, Паула Шрамм, Араш Маранді, Марія Хофштатер, Тимур Ишик, Кора Трюбе, Якоб Шрайєр, Джеррі Хоффманн, Шарлін Дітц,

Цинічний журналіст нерозважливо наважується на терапію для розбитих сердець заради написання статті, але в результаті закохується в чарівного терапевта...

Американська зірка

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: детектив, драма, трилер

Режисер: Гонсало Лопес-Гальєго

Актори: Ієн Макшейн, Нора Арнезедер, Фанні Ардан, Адам Нагайтіс, Томас Кречман, Андрес Гертрудікс, Оскар Коулмен

Вілсон повинен виконати своє останнє завдання. Місце дії – острів Фуертевентура. Йому необхідно вбити людину, з якою він ніколи раніше не зустрічався. Несподівано з'ясовується, що жертва через незрозумілі причини затримується. До Вілсона приходить усвідомлення, що йому подобається острів, люди навколо. Замість того, щоб наслідувати протокол...

 

Аргайл: Супершпіон

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: бойовик, трилер, шпигунський фільм, екранізація

Режисер: Меттью Вон

Актори: Генрі Кавілл, Брайс Даллас Ховард, Сем Рокуелл, Брайан Кренстон, Семюел Ел Джексон, Кетрін О'Хара, Аріана ДеБос, Джон Сіна, Дуа Ліпа, Роб Делані, Цзін Люсі, Софія Бутелла, Альфредо Таварес, Джейсон Фукс, (III), Томас Паредес, Алаа Хабіб

Еллі Конвей, авторка шпигунських романів, рідко залишає свій будинок. Але якось вона потрапляє у реальний світ шпигунства, коли на сюжети її книжок стають надто схожими справжні справи зловісного підпільного синдикату...

 

Арчі

Рік: 2024 

Країна: Великобританія

Жанр: біографія, драма

Режисер: Пол Ендрю Вільямс

Актори: Джейсон Айзекс, Оклі Пендергаст, Лора Ейкман, Крістіан Ліс, Девід Кілінг, Стелла Стокер, Іен МакНіс, Харрієт Уолтер, Джейсон Уоткінс, Ніам Кьюсак, Генрі Ллойд-Хьюз, Джессіка Предді, Ліза Фолкнер, Іза , Еллі МакДауелл, Олівія Броуді, Джо Прайс (II), Лоллі Джонс, Крейг Шоррок

Історія життя людини на ім'я Арчибальд Олександр Ліч, який народився у злиднях в англійському Брістолі в 1904 році, до того як став легендарним голлівудським актором Кері Грантом...

 

Белгравія: наступний розділ

Рік: 2024

Країна: Великобританія

Жанр: драма, історичний фільм

Режисери: Пол Вілмшерст, Джон Александер (II), Марісоль Адлер, Роджер Голдбі

Актори: Харрієт Слейтер, Бенджамін Уейнрайт, Тобі Регбо, Еліс Ів, Клод Перрон, Сейлан Бакстер, Лайам Гарріган, Едвард Блюмел, Адам Джеймс, Софі Томпсон, Ніколя ван Беверен, Джош Коудері, Руперт Вансідтарт, Софі , Джерард Хоран, Том Крістіан, Мереліна Кендалл, Річард Гулдінг

Дія розгортається в 1871, через 25 років після подій, що відбулися в серіалі "Белгравія". У центрі оповідання — історія кохання молодого та гарного лорда Фредеріка Тренчарда та юної Клари Данн. Після бурхливого роману, що спалахнув між ними, слідує швидке весілля. Але сам шлюб виявляється зовсім не таким безхмарним, як передбачала Клара...

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