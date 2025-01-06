"Не потурайте злу": українські діячі у відкритому листі до світових лідерів закликали до справедливого припинення війни
Українські громадські діячі опублікували відкритий лист до світових лідерів та міжнародної спільноти, присвячений питанням справедливого припинення війни та встановлення сталого миру
Лист оприлюднили на EU Today.
5 січня українські громадські діячі опублікували відкрите звернення до світових лідерів та міжнародної спільноти. Документ підписали понад 160 людей, зокрема правозахисники, депутати, дипломати, науковці, відомі митці, лідери найбільших бізнес-асоціацій та різних релігійних громад.
У листі під назвою "Не потурайте злу" вони виклали позитивні та негативні сценарії закінчення війни, які залежать від позиції світових лідерів та міжнародної спільноти.
"Насамперед ми хотіли б наголосити, що захоплення додаткових територій не є головною метою Росії у цій війні. Вона вже має величезні незасвоєні території, і коли вона захоплює нову землю, ця земля систематично ігнорується. Аналогічно, ціль полягає не лише в тому, щоб повернути Україну під свій контроль. Це лише одна із проміжних цілей. Кінцева мета Росії - зруйнувати чинний світовий порядок. Вона прагне повернути собі статус наддержави, яка діє довільно та по праву сильного нападає на сусідів, втручається у справи інших країн, здійснює терористичні акти, підтримує авторитарні режими та незаконні збройні формування у всьому світі", - йдеться у листі.
Діячі наголошують, що українське демократичне та російське авторитарно-імперське політичні бачення є взаємозаперечними.
"Це означає, що будь-яке заморожування конфлікту на тій чи іншій лінії розмежування не призведе ні до зняття напруженості, ні до встановлення сталого миру. Для Росії таке замороження насамперед буде сигналом слабкості Заходу і заохочуватиме подальшу агресію та війни, в яких проллється кров європейців та американців. Стійкий мир настане лише тоді, коли під спільним тиском України та її союзників Росія зіткнеться із системною кризою та поразкою режиму Путіна", - зазначили підписанти.
Українські діячі зауважили, що якщо світові лідери вимагатимуть від України поступок територіями та суверенітетом без надання будь-яких ефективних гарантій безпеки, вони по суті призведуть до поразки України, що стане сигналом Китаю та іншим ревізіоністам, що вони можуть захопити те, що хочуть. Війська Північної Кореї з'являться у різних гарячих точках. Піратство, блокування торгових шляхів, атаки на інформаційні системи та глобальні комунікації саботуватимуть світову торгівлю. Багаторічні зусилля щодо обмеження поширення ядерної зброї будуть зведені до нуля", - додали в листі.
Вони підсумували, що поразка Росії у війні проти України відновить світовий порядок, оскільки терористичні режими та організації по всьому світу втратять підтримку Росії та ослабнуть.
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