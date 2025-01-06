"Не потурайте злу": українські діячі у відкритому листі до світових лідерів закликали до справедливого припинення війни

Лист оприлюднили на EU Today.

5 січня українські громадські діячі опублікували відкрите звернення до світових лідерів та міжнародної спільноти. Документ підписали понад 160 людей, зокрема правозахисники, депутати, дипломати, науковці, відомі митці, лідери найбільших бізнес-асоціацій та різних релігійних громад.

У листі під назвою "Не потурайте злу" вони виклали позитивні та негативні сценарії закінчення війни, які залежать від позиції світових лідерів та міжнародної спільноти.

"Насамперед ми хотіли б наголосити, що захоплення додаткових територій не є головною метою Росії у цій війні. Вона вже має величезні незасвоєні території, і коли вона захоплює нову землю, ця земля систематично ігнорується. Аналогічно, ціль полягає не лише в тому, щоб повернути Україну під свій контроль. Це лише одна із проміжних цілей. Кінцева мета Росії - зруйнувати чинний світовий порядок. Вона прагне повернути собі статус наддержави, яка діє довільно та по праву сильного нападає на сусідів, втручається у справи інших країн, здійснює терористичні акти, підтримує авторитарні режими та незаконні збройні формування у всьому світі", - йдеться у листі.

Діячі наголошують, що українське демократичне та російське авторитарно-імперське політичні бачення є взаємозаперечними.

"Це означає, що будь-яке заморожування конфлікту на тій чи іншій лінії розмежування не призведе ні до зняття напруженості, ні до встановлення сталого миру. Для Росії таке замороження насамперед буде сигналом слабкості Заходу і заохочуватиме подальшу агресію та війни, в яких проллється кров європейців та американців. Стійкий мир настане лише тоді, коли під спільним тиском України та її союзників Росія зіткнеться із системною кризою та поразкою режиму Путіна", - зазначили підписанти.

Українські діячі зауважили, що якщо світові лідери вимагатимуть від України поступок територіями та суверенітетом без надання будь-яких ефективних гарантій безпеки, вони по суті призведуть до поразки України, що стане сигналом Китаю та іншим ревізіоністам, що вони можуть захопити те, що хочуть. Війська Північної Кореї з'являться у різних гарячих точках. Піратство, блокування торгових шляхів, атаки на інформаційні системи та глобальні комунікації саботуватимуть світову торгівлю. Багаторічні зусилля щодо обмеження поширення ядерної зброї будуть зведені до нуля", - додали в листі.

Вони підсумували, що поразка Росії у війні проти України відновить світовий порядок, оскільки терористичні режими та організації по всьому світу втратять підтримку Росії та ослабнуть.