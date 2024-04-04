"Не в захваті від Тараса Шевченка": співзасновник "Кварталу" Борис Шефір сумує через знесені памʼятники Пушкіну

Про це він сказав в інтервʼю "Радіо Свобода".

Борис Шефір, який на початку 2000-х разом зі своїм братом Сергієм Шефіром та Володимиром Зеленським заснували "Студію Квартал-95", з початку повномасштабного вторгнення живе в Німеччині та до завершення війни повертатися в Україну не планує, адже не бачить, що тут робити.

Він заявив, що не спілкується з президентом України вже 2 роки.

"Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським, – ред.) я сказав би: давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки", - сказав він.

Шефір назвав російську своєю рідною мовою, і те, що зараз твориться з нею, він вважає неправильним. Він заперечує, що Росія спекулює історією, зауважуючи, що "наші теж перекручують історію доволі сильно".

На запитання, чи мають Росія і Україна подружитися, він відповів: "Це було б прекрасно. Звісно-звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі".

Шефір пояснив, що Україна "прекрасно жила" у Радянському Союзі, а його ідею поцупили країни Європи і створили Європейський союз.

"Ні з ким не можна воювати, з усіма потрібно дружити. Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов’язково прийти і сказати: ні-ні, потрібно дружити", - наголосив ексбізнес-партнер Зеленського.

Він уточнив, що зрозумів: "усюди люди є хороші і погані, і всюди є нормальні люди".

"Я ж не сказав, що мені сьогоднішня Росія подобається. Мені подобається російська культура – це різні речі. Ви весь час плутаєте. Те, що зараз робиться в Росії, мені категорично не подобається. Але культура російська, письменники, композитори – мені подобаються, - підсумував він і додав: - Хочете, щоб я сказав, що українські не подобаються? Я, звісно, не в захваті від Шевченка, але в мене достатньо улюблених поетів, крім Шевченка".

Коли в Шефіра запитали, хто йому подобається з українських поетів, він перепитав, хто написав "Енеїду".

"Хто в нас "Енеїду" написав? Обожнюю її і читаю часто. Котляревський? Обожнюю. А оця сьогоднішня поетеса шикарна… Устенко. Так?", - завершив він.

