Netflix показав перший трейлер серіалу "Аватар: Останній захисник"

Трейлер оприлюднений на YouTube-каналі Netflix.

Стримінговий сервіс випустив трейлер анімаційного серіалу "Аватар: Останній захисник" (Avatar: The Last Airbender). Пригодницький фентезі серіал є ігровою адаптацією популярного мультсеріалу 2005 року. Прем'єра запланована на 22 лютого 2024 року на Netflix. У першому сезоні буде вісім епізодів тривалістю по одній годині.

Події серіалу розгортаються у спустошеному війною азійському світі, де певні люди можуть "підкорити" одну з чотирьох класичних стихій — воду, землю, вогонь або повітря. Аанг — Аватар, єдиний маг, здатний використовувати всі стихії, покликаний принести мир у світ і зупинити війну, розв'язану Народом Вогню багато років тому.

Разом зі своїми новими супутницями Катарою та Соккою герой навчається і розвиває свої здібності, а також переховується від принца Народу Вогню Зуко, який прагне відновити свою честь, захопивши Аватара в полон.

Головну роль у серіалі виконав 14-річний канадський актор Гордон Корм’є, якого до цього глядачі могли бачити хорор-серіалі "Протистояння" за однойменним романом Стівена Кінга.

