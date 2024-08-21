Нідерландський гурт Within Temptation записав спільний трек з українцями Blind8
Український гурт Blind8 анонсував вихід нової пісні Labyrinth, яку музиканти записали разом із метал-гуртом з Нідерландів Within Temptation
Про це вони повідомили спільним дописом в instagram.
12 вересня київський гурт Blind8 представить премʼєру пісні Labyrinth, записаної за участі вокалістки нідерландського симфометал-гурту Within Temptation Шарон ден Адель.
"Ця співпраця знаменує монументальний момент для Blind8, оскільки гурт виступатиме на підтримку Within Temptation у турі Bleed Out 2024 Tour", - зазначили музиканти.
Описуючи нову композицію, артисти називають Labyrinth "свідченням незмінної сили музики".
Наразі вокаліст Blind8 Роман та бас-гітарист Ігор мобілізовані та проходять військовий вишкіл.
"Ця пісня є нашим свідченням того факту, що навіть у найтемніші часи музика має силу надихати та об’єднувати людей", - додали музиканти.
У березні Within Temptation прибули до Києва, де зняли кліп на пісню A Fool’s Parade ("Парад дурнів"). Режисером став Інді Хаїт, відомий роботами Massandra і "Черкащина" для Latexfauna та "Вотсап" і "На самоті" для Надії Дорофєєвої.
На початку квітня відбулася премʼєра композиції, що стала спільною роботою з українським музичним продюсером та музикантом Alex Yarmak.
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