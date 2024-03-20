Одеситка Регіна Тодоренко отримала громадянство РФ, - росЗМІ
Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка отримала популярність завдяки українському проєкту "Орел і Решка", отримала паспорт Росії
Про це повідомило російське пропагандистське видання KP.RU.
Уродженка Одеси Регіна Тодоренко, яка уже тривалий час живе і працює в країні-агресорці та мовчить про розвʼязану Росією війну в Україні, отримала російське громадянство. Як стверджують російські ЗМІ, це сталося лише кілька днів тому.
Тодоренко жодного разу не прокоментувала війну Росії в Україні та не відреагувала на обстріли її рідної Одеси, де наразі проживають її батьки. У червні 2023 року телеведуча навіть заявляла, що планує відвідати українське місто.
Свою кар'єру вона розпочинала саме в Україні, де ще в нульових брала участь у "Фабриці зірок", а потім виступала як солістка гурту Real O.
У 2014 році Тодоренко стала ведучою програми "Орел і решка".
З початком повномасштабного вторгнення не прокоментувала події в Україні, її рідні в цей час залишались в Одесі. Сама Тодоренко живе в Москві у шлюбі з російським співаком Владом Топаловим. Розповідаючи про стосунки з сином, він заявив, що їхній 4-річний син огидний.
У жовтні 2022 року Регіна Тодоренко опинилася у санкційному списку РНБО
- Нещодавно на отримання громадянства Росії подала документи Ані Лорак.
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