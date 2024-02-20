"Океан Ельзи" випустить першу з 2022 року сольну пісню

Відповідне відео зʼявилося на сторінці гурту в Instagram.

Український музичний гурт "Океан Ельзи", якому цього року виповнюється 30 років, поділився тизером нового кліпу. На чорно-білому відео музиканти оголосили, що 23 лютого презентують нову пісню, яка отримала назву "Відповідь".

Це буде перша сольна композиція гурту за півтора року. У липні 2022-го вийшла пісня "Квіти мінних зон". "Океан Ельзи" записували спільні композиції з іншими виконавцями, зокрема вийшла оновлена версія пісні "Обійми" за участі Роберта Дель Ная з британського гурту Massive Attack і ремастеринг "Я їду додому" 2008 року.

У травні минулого року гурт "Океан Ельзи" випустив спільну роботу з співачкою KOLA під назвою "Коли ми двоє". Артисти присвятили трек всім, хто любить і чекає.