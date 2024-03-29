Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму

Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму

29 березня, 2024 п'ятниця
18:52
Культура Крим

Росіяни за час окупації Криму знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини внаслідок незаконних розкопок на півострові

Про це йшлося під час пресконференції "Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр.", передає Суспільне

Загалом Кримський інститут стратегічних досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на тимчасово окупованих територіях, у тому чисті й у Криму. Організація розробила відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на ТОТ.

"До 2022 року найбільш поширений тип порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, - це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об'єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей - використання у воєнних цілях об'єктів археології", - розповів голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.

Він вказав, що після повномасштабного вторгнення кількість порушень на ТОТ зросла у декілька разів. 

  • Станом на березень 2024 року Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) верифікувала пошкодження 346 культурних обʼєктів в Україні внаслідок вторгнення РФ. 
Теги:
Суспільство
Крим
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Саміт ЄС, Олаф Шольц
28 березня, 2024 четвер
Низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з Росією, - Шольц
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
Президент України Володимир Зеленський
26 березня, 2024 вiвторок
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 765-го дня війни: ЗСУ біля Бахмута ліквідували "русского Арчера", а біля Новомихайлівки – ворожу техніку з піхотою 
19:46
Оновлено
Казино
Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідні підписи за пів доби
19:45
електроенергія, шахеди
Укренерго почала застосовувати аварійні відключення ще в трьох областях: повний перелік
19:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
19:34
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов стане послом України в Молдові, - Зеленський
19:30
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 16 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:20
Коли переводять годинники 2024?
Перехід на літній час 2024: коли переводити годинники?
19:19
НАТО
Естонія могла б опинитися на місці України, якби не вступила в НАТО, - МЗС в річницю вступу в Альянс
19:11
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
"Роботу на полі бою будуть виконувати роботи": майор Кишкар про технічну мобілізацію
19:10
гроші
В Україні з 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Деталі
18:47
США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики
18:38
Ексклюзив
Ідеологія релігійного нацизму: священник ПЦУ отець Георгій щодо наказу РПЦ називати війну РФ проти України "священною"
18:37
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Лунін після нової травми Куртуа прийняв рішення щодо свого майбутнього в "Реалі"
18:30
Ексклюзив
суд
Проблема з посяганням на честь та гідність людини в Україні існує тому, що держава також собі дозволяє це робити, - адвокат Ткаченко
18:24
Оновлено
Одеса, 29.03.24
Росіяни атакували Одесу ракетами: серед п'ятьох постраждалих - двоє дітей
18:09
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У РФ наказали закупити РЕБ для захисту нафтопереробних заводів від атак дронів, - "Атеш"
18:09
Львів- місто шпигунів!
В Австрії затримали колишнього спецслужбовця за підозрою у шпигунстві на користь РФ
18:04
путін
Путін зацікавлений у терактах проти росіян: ЦПД назвав причини
18:04
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у "Крокусі". Маленький латентний держпереворот?
17:59
Китай
Китай заявив, що намагається сприяти переговорам України та РФ "у власний спосіб"
17:46
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію: що далі
17:39
Міністерство фінансів України
Україна в березні отримала $9 млрд пільгового фінансування від партнерів, - Мінфін
17:35
польща україна , біженці
Допомога Україні: у міноборони Польщі розповіли, скільки країн увійшли до бронетанкової коаліції
17:32
Дональд Туск
"Можливий будь-який сценарій": Туск попередив, що війна може поширитись на Європу
17:20
Радослав Сікорський
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
17:04
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку
17:03
Луїс Ґоссетт-молодший
У віці 87 років помер перший темношкірий володар премії "Оскар" Луїс Ґоссетт-молодший
16:58
Крістіан Шевченко
"Було архіскладно": тренер розповів про адаптацію сина Шевченка в юнацькій збірній України
16:57
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський
16:55
На фото: Eurovision Village у Folkets Park
Євробачення-2024: Швеція посилить заходи безпеки через війну Ізраїлю з ХАМАС
16:52
закордонний паспорт
З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта
16:44
міни, замінований пляж
Україна працює над розробкою системи розмінування з використанням ШІ: що відомо
16:42
"Розплата невідворотна": росіяни поширюють фото нібито марок Укрпошти з зображенням палаючого "Крокус Сіті Холу"
16:29
відключення електроенергії
Масовані атаки РФ на енергосистему: українцям радять згадати, де їхні павербанки
16:27
Віталій Ігнатьєв
Україна оголосила в розшук так званого очільника МЗС Придністров'я Віталія Ігнатьєва за підозрою у зраді
16:18
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
"Почекаємо розслідування": прем'єр Румунії не може підтвердити, що БПЛА, який впав у країні, є російського виробництва
16:18
відтворення розп’яття Ісуса Христа
У Філіппінах католики поприбивали себе цвяхами до хрестів, щоб відтворити розп'яття
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Кошмаринг Харкова. Як Росія напомповує українців і Захід ІПСО про окупацію міста-мільйонника?
15:59
Європарламент
У ЄС ширяться чутки, що Кремль платить членам Європарламенту за втручання у майбутні вибори, - Politico
15:56
паспорт РФ
Росія прагне паспортизувати населення ТОТ до 2026 року, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV