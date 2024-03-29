Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму
Росіяни за час окупації Криму знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини внаслідок незаконних розкопок на півострові
Про це йшлося під час пресконференції "Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр.", передає Суспільне.
Загалом Кримський інститут стратегічних досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на тимчасово окупованих територіях, у тому чисті й у Криму. Організація розробила відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на ТОТ.
"До 2022 року найбільш поширений тип порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, - це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об'єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей - використання у воєнних цілях об'єктів археології", - розповів голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.
Він вказав, що після повномасштабного вторгнення кількість порушень на ТОТ зросла у декілька разів.
- Станом на березень 2024 року Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) верифікувала пошкодження 346 культурних обʼєктів в Україні внаслідок вторгнення РФ.
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