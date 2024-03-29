Окупанти знищили близько 150 об'єктів археологічної спадщини у Криму

Про це йшлося під час пресконференції "Руйнування та пошкодження культурних об’єктів на окупованих територіях у 2023-2024 рр.", передає Суспільне.

Загалом Кримський інститут стратегічних досліджень (КІСД) зафіксував понад 600 фактів порушень проти культурної спадщини України на тимчасово окупованих територіях, у тому чисті й у Криму. Організація розробила відповідний реєстр пошкоджень культурних об’єктів на ТОТ.

"До 2022 року найбільш поширений тип порушень, якщо ми говоримо про територію АР Крим і міста Севастополь, - це незаконні археологічні розкопки, через які було знищено вже на сьогоднішній момент близько півтори сотні об'єктів археологічної спадщини. А для Донецької та Луганської областей - використання у воєнних цілях об'єктів археології", - розповів голова моніторингової групи КІСД Денис Яшний.

Він вказав, що після повномасштабного вторгнення кількість порушень на ТОТ зросла у декілька разів.