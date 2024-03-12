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Ольга Сумська відповіла, чи платила пів мільйона рублів за паспорт РФ доньки, яка знімається в російських серіалах 

12 березня, 2024 вiвторок
20:30
Культура На фото: Ольга Сумська з донькою Тонею Паперною

Українська акторка Ольга Сумська розповіла, що її донька Антоніна Паперна має паспорт України, а слова про те, що вона платила за отримання громадянства РФ, "вирвали з контексту"

Про це вона сказала в коментарі для "Люкс ФМ".

Старша донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка ще до повномасштабного вторгнення виїхала до Росії, має українське громадянство. Відповідаючи на питання про Паперну, Ольга Сумська зазначила: "Біль, розпач - це ті відчуття, які панують зараз у моєму серці, заполоняють всю мою душу. Воно гризе, воно з'їдає".

Журналістка запитала в акторки про гроші, які Сумська начебто платила в 2014 році за те, щоб її донька отримала громадянство Росії. Про це сама акторка повідомляла у 2014 році в коментарі Катерині Осадчій. Тоді вона поділилась, що "гроші вже заплатили" за російський паспорт доньки. Сумська уточнила, що йдеться про "пів мільйона російських рублів", але вона сподівалася домовитися про меншу суму.

Нині вона заявила, що грошей ніяких не платила, а слова були вирвані з контексту.

"Це страшне інтерв'ю, ми тоді не розуміли, що стоїть за цим. Тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів. Знаєте, є фрази, які взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли на той час людям необхідно було оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку", - наголосила Сумська.

Вона додала, що Антоніна Паперна досі є громадянкою України і має український паспорт.

"Російського паспорта, думаю, немає. Знаєте, я на ці теми навіть не спілкуюся з донькою. Тому що це страшний біль. Просто хочеться її обійняти", - завершила Сумська.

Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що, звісно, спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.

На початку грудня 2022 року Сумська розповідала, що її донька "не може приїхати" в Україну. У лютому 2024 року стало відомо, що Антоніна Паперна знялась у російському серіалі "Постукай у мої двері". Наприкінці того ж місяця актор В'ячеслав Хостікоєв дав інтервʼю, у якому засудив свою сестру Антоніну Паперну, яка мовчить про війну в Україні та живе в РФ.

Теги:
Росія
Шоу-бізнес
скандал
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