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Головна Культура Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг

Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2024 середа
18:01
Культура Іман Хеліф

Алжирська боксерка Іман Хеліф подала в прокуратуру Парижа скаргу щодо хейту в інтернеті через її стать і походження, у заяві фігурують зокрема Джоан Роулінг та Ілон Маск

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Про це пише Variety.

Британська письменниця Джоан Роулінг та американський бізнесмен Ілон Маск фігурують у позові про кіберзалякування, поданому алжирською боксеркою Іман Хеліф, яка стала центром гендерних суперечок на Олімпіаді в Парижі й отримала золоту медаль у напівсередній вазі.

Адвокат боксерки Набіль Буді підтвердив, що обоє знаменитостей згадані в тілі скарги, надісланої в центр боротьби з ненавистю в інтернеті при прокуратурі Парижа 9 серпня.

Національний центр боротьби з онлайн-ненавистю при прокуратурі Парижа підтвердив, що отримав скаргу, подану Хеліф, і оголосив про початок розслідування.

"13 серпня Національний центр боротьби з ненавистю в Інтернеті зв’язався з OCLCH (Центральний офіс боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті), щоб провести розслідування за фактами кіберпереслідувань через стать, публічну образу через стать, публічне підбурювання до дискримінації та публічну образу через походження", - зазначили у  відповідь на запит видання.

Позов Іман Хелі було подано проти X, що за французьким законодавством означає, що він поданий проти невідомих осіб.  Це гарантує, що "прокуратура має повну свободу для розслідування проти всіх людей", включаючи тих, хто, можливо, писав ненависницькі повідомлення під псевдонімами, сказав Буді. Однак у скарзі також згадуються відомі люди.

"Джоан Роулінг та Ілон Маск фігурують у позові, зокрема, — сказав він, додавши, що Дональд Трамп буде також частиною розслідування. - Трамп написав у Twitter, тому незалежно від того, чи буде він згаданий у нашому позові, він неминуче розглядатиметься як частина обвинувачення".

Хеліф, яка в суботу виграла золоту олімпійську медаль у змаганнях з боксу серед жінок у ваговій категорії до 66 кілограмів, провела більшу частину Олімпіади-2024 у центрі галасливої ​​та неприємної суперечки щодо її гендерної відповідності. Попри те, що вона народилася жінкою і не ідентифікувала себе як трансгендера чи інтерсексуала — і її підтримав Міжнародний олімпійський комітет, який стверджував, що "з наукового погляду це не чоловік, який бореться з жінкою", — Хеліф зіткнулася з потоком звинувачень і знущань через свою стать. 

Більшість атак відбувалися через соціальні мережі, зокрема через X. В одному з дописів, поширеному на 14,2 млн підписників, Роулінг опублікувала фотографію з бою Хеліф з італійською боксеркою Анджелою Каріні, звинувативши першу в тому, що вона є людиною, яка "насолоджується стражданням жінки, яку вона щойно вдарила кулаком по голові". 

Тим часом Маск поділився дописом плавчині Райлі Гейнс, у якому стверджується, що "чоловікам не місце в жіночому спорті". Власник X написав: "Абсолютно". Трамп опублікував повідомлення з фотографією з бою з Каріні, прокоментувавши: "Я не буду пускати чоловіків в жіночий спорт!".

Буді сказав, що хоча у скарзі згадуються імена, "ми просимо, щоб прокуратура розслідувала не лише цих людей, а й тих, кого вона вважає за потрібне. Якщо справа дійде до суду, вони постануть перед судом".

Буді також стверджував, що, хоча позов було подано у Франції, "він може бути спрямований на осіб за кордоном", зазначивши, що "прокуратура з боротьби з ненавистю в інтернеті має можливість подавати запити про взаємну правову допомогу з іншими країнами". Він додав, що є угоди з американським еквівалентом французького офісу по боротьбі з ненавистю в інтернеті.

  • На Олімпіаді з жіночого боксу італійська представниця Анджела Каріні зупинила бій з алжирською суперницею Імане Хеліф, яка вважається "біологічним чоловіком": вона не пройшла гормональний тест у 2023 році.

  • Пізніше Іман Хеліф, здобувши перемогу над китаянкою Ян Лю, використала тріумф, аби заявити про свою ідентичність

Теги:
Спорт
скандал
Олімпіада
Олімпіада-2024
Дональд Трамп
Ілон Маск
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