"Я жінка, така як і будь-яка інша": що каже алжирська боксерка Іман Хеліф про свою перемогу на Олімпіаді-2024
Іман Хеліф, алжирська боксерка, яка стала центром гендерних суперечок на Олімпіаді в Парижі й отримала золоту медаль у напівсередній вазі, здобувши перемогу над китаянкою Ян Лю, використала тріумф, аби заявити про свою ідентичність
Про це повідомляє Reuters.
Хеліф, яка раніше була дискваліфікована з Чемпіонату світу з боксу 2023 року через те, "що гендерний тест визнав їх недопущеними до участі в змаганнях", виборовши золото на Олімпіаді у Парижі дала потужну відповідь на цю "хромосомну" дискусію.
Крім того, Хеліф, яка перемогла одностайним рішенням суддів, стала першою алжирською жінкою, яка здобула олімпійський боксерський титул, і першою боксеркою зі своєї країни, яка завоювала золото з часів Хосін Солтані в Атланті 1996 року.
"Я така ж жінка, як і будь-яка інша жінка. Я народилася жінкою і жила як жінка, але є вороги успіху, і вони не можуть переварити мій успіх", - заявила боксерка.
Ця заява стала яскравим викликом тим, хто ставить під сумнів її жіночність, змусивши визнати перевагу Хеліф навіть її суперницю, яка пізніше заявила, що хотіла б навчатись у неї бойової майстерності.
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На Олімпіаді з жіночого боксу італійська представниця Анджела Каріні зупинила бій з алжирською суперницею Імане Хеліф, яка вважається "біологічним чоловіком": вона не пройшла гормональний тест у 2023 році.
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