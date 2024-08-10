"Я жінка, така як і будь-яка інша": що каже алжирська боксерка Іман Хеліф про свою перемогу на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє Reuters.

Хеліф, яка раніше була дискваліфікована з Чемпіонату світу з боксу 2023 року через те, "що гендерний тест визнав їх недопущеними до участі в змаганнях", виборовши золото на Олімпіаді у Парижі дала потужну відповідь на цю "хромосомну" дискусію.

Крім того, Хеліф, яка перемогла одностайним рішенням суддів, стала першою алжирською жінкою, яка здобула олімпійський боксерський титул, і першою боксеркою зі своєї країни, яка завоювала золото з часів Хосін Солтані в Атланті 1996 року.

"Я така ж жінка, як і будь-яка інша жінка. Я народилася жінкою і жила як жінка, але є вороги успіху, і вони не можуть переварити мій успіх", - заявила боксерка.

Ця заява стала яскравим викликом тим, хто ставить під сумнів її жіночність, змусивши визнати перевагу Хеліф навіть її суперницю, яка пізніше заявила, що хотіла б навчатись у неї бойової майстерності.