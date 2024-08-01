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Головна Спорт Гендерний скандал у жіночому боксі: італійка на Олімпіаді зупинила бій із "біологічним чоловіком"

Гендерний скандал у жіночому боксі: італійка на Олімпіаді зупинила бій із "біологічним чоловіком"

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
19:19
Спорт Алжирка Іман Хеліф (у червоному) б’є італійку Анджелу Каріні в попередньому боксерському поєдинку 1/8 фіналу

На Олімпіаді з жіночого боксу італійська представниця Анджела Каріні зупинила бій з алжирською суперницею Імане Хеліф, яка вважається "біологічним чоловіком": вона не пройшла гормональний тест у 2023 році

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Про це пише "Українська правда".

Відомо, що алжирська боксерка Хеліф у 2023 році провалила гормональний тест: її дискваліфікували з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Під час Олімпіади-2024 після початку поєдинку 1/8 фіналу жіночого боксу італійка Каріні зупинила бій та вигукнула: "Це несправедливо!". Також після поєдинку вона відмовилися від рукостискання з алжиркою.

Водночас рефері за офіційними правилами підняв руку Хеліф догори, вказавши на переможицю.

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося. Я почала відчувати сильний біль у носі. Я не здавалася, але удар був занадто болючим, і я сказала, що з мене досить. Я йду з високо піднятою головою", - розповіла італійська боксерка після поєдинку.

Офіційної реакції від організаторів наразі немає.

Імане Хеліф у суботу, 3 серпня, братиме участь у чвертьфіналі бою Олімпійських ігор у ваговій категорії до 66 кг.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Олімпійська збірна України здобула на Іграх у Парижі дві нагороди. 29 липня першу медаль нашій олімпійській команді принесла в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях Ольга Харлан, яка  здобула бронзу

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024. 

Теги:
Бокс
Італія
Олімпіада
Олімпіада-2024
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