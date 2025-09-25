Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко

Про це повідомляється на сайті ВВС.

41 видання потрапило до довгих списків конкурсу в трьох номінаціях. З них журі обере Короткі списки Книги року BBC-2025. Переможця у кожній з категорій оголосять під час фіналу премії, що відбудеться в грудні.

Переможець у кожній з трьох номінацій отримає приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2025 увійшли 15 видань:

Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. – Київ: Темпора, 2025

Тетяна Бондарчук. Якби міста вміли говорити. – Харків: Віват, 2025

Олексій Геращенко. Вокзал Перпіньяна. – Київ: Віхола, 2025

Анна Грувер. Нерухомість. – Київ: Лабораторія, 2025

Віталій Дуленко. Там, де живуть книжки. – Київ: Лабораторія, 2025

Богдан Журавель. Букурія. Історія одного плавання. – Київ: Віхола, 2025

Дмитро Калинчук. Пташники. – Київ: Білка, 2025

Мирослава Кирильчук. Микольцьове щастя. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Євгенія Кузнєцова. Вівці цілі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Юлія Лаба. Усі персонажі вигадані. Або ні. – Київ: Лабораторія, 2025

Лєна Лягушонкова. Мій прапор запісяв котик. – Львів: Урбіно, 2025

Марія Олекса. Кімнати Естер. – Київ: Віхола, 2025

Люба-Параскевія Стринадюк. По татовому плечу. – Брустури: ТОВ Дискурсус: видавництво Брустури, 2025

Каріна Саварина. За маму За тата. – Одеса: punkt publishing (ФОП Полонік Т.В.), 2025

Тетяна Чудновець. Подоляночка. Незломима. – Київ: ВД Orlando, 2025

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2025 увійшли 12 видань:

Анна Грувер. Вільний у полоні. Книга-діалог із Ігорем Козловським. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Наталка Діденко. Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Валерій Залужний. Моя війна. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2024

Ольга Карі. Твоє, моє, нічиє та інше. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Дмитро Кулеба, Володимир Ярославський. Дипломатична кухня воєнного часу. – Київ: Книголав, 2025

Олег Криштопа. Радіо "Афродіта". – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2025

Мирослав Лаюк. Списки. – Київ: Українер, 2025

Олексій Мустафін. У ліжку з ведмедем. – Харків: ВД Фабула, 2025

Сергій Плохій. Чорнобильська рулетка. Війна в ядерній зоні (переклад з англ.). – Харків: Книгарня Клуб Сімейного Дозвілля, 2025

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2025 увійшли 14 видань:

Іван Андрусяк. Дитина з мішка. – Тернопіль: Видавництво Богдан, 2024

Лесь Белей. Врятувати Марчика. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2025

Катерина Єгорушкіна. У нас завівся невидимий тигр. – Харків: Віват, 2025

Вікторія Задорська. Космотато. – Львів: Видавець Каспшишак А. В., Мрієлов, 2025

Ярослав Лисенко. Січова академія. Курінь інженерів. – Харків: АССА, 2025

Оксана Лущевська, Дзмітрий Бандаренка. Теплі речі для Татами. – Харків: Ранок, 2024

Юлія Олефір. Дідусь, Фабіо та Прошуто. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2025

Таня П'янкова. Казка про горіховий корінь. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Марія Сердюк. Суперлюди. Технології незламності. – Київ: Моя книжкова полиця, 2024

Олена Скуловатова. Щоденник моєї ма. – Харків: Віват, 2024

Юлія Сливка. Дід Кола. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2025

Галина Ткачук. Котулаки і цвіт папороті. – Харків: Ранок, 2025

Альона Шинкаренко. Був собі Один. – Київ: Дух і Літера, 2024

Катя Штанко. Вершники дощу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2025

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Києво-Могилянської академії;

Віталій Чепинога, блогер;

Віталій Чернецький, професор Канзаського університету;

Світлана Пиркало, радниця ЄБРР з питань культури;

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна;

Дар'я Тарадай, планувальна редакторка BBC News Україна (Дитяча книга року).

Книжка "Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле" - це спогади Наталки Діденко про той час дитинства, коли вона сідала на цей тролейбус від дому до школи і назад. Кожний розділ - це окрема історія про ту зупинку. Це не лише ті історичні спогади про те, як змінювалася ця вулиця - це й особисті історії людей, які об'єднують.