Організатори ATLAS оголосили дати проведення фестивалю у 2025 році

Про це повідомили на facebook-сторінці фестивалю.

Музичний захід ATLAS FESTIVAL 2025 відбудеться 18–20 липня. Фестиваль, який організатори анонсують як головну музичну подію, повертається під гаслом "Надихає. Обʼєднує. Допомагає". Під час фестивалю розраховують зібрати 100 млн грн на потреби ЗСУ.

Подія, як і торік, проходитиме у Blockbuster Mall у Києві.

"Імена перших артистів та хедлайнерів оголосимо вже зовсім скоро", - додали організатори.

Наразі відкрили передпродаж квитків за спеціальною ціною. Абонемент на всі три дні коштує 3500 грн, а щоб потрапити на один день фестиваль, доведеться заплатити 1375 грн. Як зазначено на сайті ATLAS FESTIVAL, пізніше вхід на три дні коштуватиме 4800 грн, а на один день - 1900 грн.