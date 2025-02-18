Організатори ATLAS оголосили дати проведення фестивалю у 2025 році
Один з найбільших музичних фестивалів ATLAS FESTIVAL, який минулого року відбувся в оновленому форматі вперше за час повномасштабної війни, знову проведуть у Blockbuster Mall
Про це повідомили на facebook-сторінці фестивалю.
Музичний захід ATLAS FESTIVAL 2025 відбудеться 18–20 липня. Фестиваль, який організатори анонсують як головну музичну подію, повертається під гаслом "Надихає. Обʼєднує. Допомагає". Під час фестивалю розраховують зібрати 100 млн грн на потреби ЗСУ.
Подія, як і торік, проходитиме у Blockbuster Mall у Києві.
"Імена перших артистів та хедлайнерів оголосимо вже зовсім скоро", - додали організатори.
Наразі відкрили передпродаж квитків за спеціальною ціною. Абонемент на всі три дні коштує 3500 грн, а щоб потрапити на один день фестиваль, доведеться заплатити 1375 грн. Як зазначено на сайті ATLAS FESTIVAL, пізніше вхід на три дні коштуватиме 4800 грн, а на один день - 1900 грн.
- Минулого літа ATLAS повернувся після трирічної паузи до Києва в новому форматі. Atlas Weekend отримав назву ATLAS UNITED 2024.
- Фестиваль зібрав 100 млн грн на Збройні Сили України. Протягом 19-21 липня подію відвідали понад 60 тис. людей.
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