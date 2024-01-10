Організатори літвечора у Львові обурили людей: назва заходу спекулює на трагедії на Каховській ГЕС
Організація "Психопростір" анонсувала в URBAN бібліотеці Львова проведення літературного вечора "Прорив літературної дамби", назва якого викликала суперечки
Анонс події поширили на Facebook URBAN бібліотеки.
Молодіжна організація "Психопростір" анонсувала захід для молодих авторів та авторок у приміщенні URBAN бібліотеки у Львові. В описі уточнили, що подія буде цікава всім, хто пише твори, вірші чи поеми або тільки починає свій літературний шлях.
Утім найбільше обговорення викликала саме назва вечора - "Прорив літературної дамби".
Фото: Facebook URBAN бібліотеки
У коментарях під дописом зазначали, що назва асоціюється виключно з трагедією на Каховській ГЕС, спричиненої росіянами 6 червня 2023 року. Організаторам також закидали спекулювання на смертях та больових точках українців.
Фото: Instagram psychoprostir
Фото: Скриншот з літературного телеграм-каналу
Фото: Скриншот з Facebook URBAN бібліотеки
Згодом "Психопростір" у коментарях попросив вибачення. Там уточнили, що не врахували контекст та хотіли вжили виключно афоризм.
"Дякуємо за зауваження, приносимо вибачення за те, що назва могла стати тригером, але ми не вбачали в ній нічого, окрім афоризму. Надалі будемо більш сумлінно ставитися до вибору назв", - зазначили організатори.
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