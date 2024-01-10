Організатори літвечора у Львові обурили людей: назва заходу спекулює на трагедії на Каховській ГЕС

Анонс події поширили на Facebook URBAN бібліотеки.

Молодіжна організація "Психопростір" анонсувала захід для молодих авторів та авторок у приміщенні URBAN бібліотеки у Львові. В описі уточнили, що подія буде цікава всім, хто пише твори, вірші чи поеми або тільки починає свій літературний шлях.

Утім найбільше обговорення викликала саме назва вечора - "Прорив літературної дамби".

Фото: Facebook URBAN бібліотеки

У коментарях під дописом зазначали, що назва асоціюється виключно з трагедією на Каховській ГЕС, спричиненої росіянами 6 червня 2023 року. Організаторам також закидали спекулювання на смертях та больових точках українців.

Фото: Instagram psychoprostir

Фото: Скриншот з літературного телеграм-каналу

Фото: Скриншот з Facebook URBAN бібліотеки

Згодом "Психопростір" у коментарях попросив вибачення. Там уточнили, що не врахували контекст та хотіли вжили виключно афоризм.

"Дякуємо за зауваження, приносимо вибачення за те, що назва могла стати тригером, але ми не вбачали в ній нічого, окрім афоризму. Надалі будемо більш сумлінно ставитися до вибору назв", - зазначили організатори.