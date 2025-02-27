Оскароносного актора Джина Гекмана і його дружину знайшли мертвими в будинку в Нью-Мексико

Про це пишуть CNN та Variety.

Повідомляється, що подружжя без ознак життя виявили 27 лютого в їхньому будинку в закритому котеджному містечку. Поряд із ними також був їхній мертвий собака.

Представники влади заявили, що ознак насильницької смерті не виявлено.

"Все, що я можу сказати, - це те, що ми перебуваємо в середині попереднього розслідування смерті, чекаючи на затвердження ордера на обшук. Я хочу запевнити громаду і сусідів, що безпосередня небезпека нікому не загрожує", - заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса.

Гекман і Аракава одружилися у 1991 році. На момент смерті актору було 95 років, а його дружині – 63. У Гекмана залишилися діти – Крістофер, Елізабет і Леслі.

Для довідки. Джин Гекман – один із найвідоміших і найзатребуваніших акторів Голлівуду. Він народився 30 січня 1930 року в Сан-Бернардіно, Каліфорнія.

Гекман є володарем двох премій "Оскар" – за найкращу чоловічу роль у фільмі "Французький зв’язковий" і за найкращу чоловічу роль другого плану в стрічці "Непрощений". Окрім цього, у Гекмана було ще три номінації на "Оскар".