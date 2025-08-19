Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
Режисер фільмів "20 днів у Маріуполі" та "2000 метрів до Андріївки" Мстислав Чернов фільмував зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні
Відповідне фото поширив у сторіз Мстислав Чернов.
На знімку український режисер, який отримав перший "Оскар" в історії України, позує на тлі Білого дому у Вашингтоні.
фото: instagram Мстислава Чернова
Журналістка Ірина Голіздра поширила у facebook відео, на якому Чернова можна помітити з камерою в руках позаду президента України.
За її словами, режисер працює над новим проєктом, що буде присвячений завершенню війни та переговорам.
"Чернов отримав дозвіл на зйомку в Овальному кабінеті", - заявила журналістка.
У команді режисера Еспресо уточнили, що режисер наразі роботу над новим документальним фільмом не коментує.
- У 2024 році Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Друга повнометражна стрічка режисера - "2000 метрів до Андріївки" - в український прокат вийде 28 серпня. Стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, Третьою окремою штурмовою бригадою. Якщо у "20 днів у Маріуполі" режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега - фотограф Associated Press Олександр Бабенко - спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.
