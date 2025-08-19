Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа

Відповідне фото поширив у сторіз Мстислав Чернов.

На знімку український режисер, який отримав перший "Оскар" в історії України, позує на тлі Білого дому у Вашингтоні.

фото: instagram Мстислава Чернова

Журналістка Ірина Голіздра поширила у facebook відео, на якому Чернова можна помітити з камерою в руках позаду президента України.

За її словами, режисер працює над новим проєктом, що буде присвячений завершенню війни та переговорам.

"Чернов отримав дозвіл на зйомку в Овальному кабінеті", - заявила журналістка.

У команді режисера Еспресо уточнили, що режисер наразі роботу над новим документальним фільмом не коментує.