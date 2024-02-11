Оззі Осборн, Шинейд О'Коннор та Oasis: стали відомі номінанти до Зали слави рок-н-ролу
П'ятнадцять виконавців були номіновані до Зали слави рок-н-ролу, однак згодом з них буде відібрано меншу кількість учасників. Переможці будуть оголошені у квітні
Про це повідомляє BBC.
У виданні зазначили, що фіналістів обиратимуть тисяча галузевих експертів та публічне голосування. Церемонія відбудеться у квітні цього року в Залі слави рок-н-ролу в Клівленді, штат Огайо.
Артисти отримують право на включення через 25 років після виходу їхнього першого альбому.
Серед 15 номінантів:
- Мерайя Кері
- Шер
- Мері Джей Блайдж
- Oasis
- Sade
- Lenny Kravitz
- Kool & the Gang
- Пітер Фремптон
- Foreigner
- Ozzy Osborne
- Eric B. & Rakim
- Jane's Addiction
- Dave Matthews Band
- Шинейд О'Коннор
- A Tribe Called Quest
Шинейд О'Коннор була номінована до Зали слави рок-н-ролу. Ірландська співачка, яка померла в липні 2023 року у віці 56 років, прославилася у 1985 році піснею Nothing Compares To U.
Оззі Осборн вже входить до Зали слави рок-н-ролу за свою кар'єру в Black Sabbath, але ця номінація стосується його сольної творчості.
У разі перемоги цього року він стане 27-м багаторазовим номінантом і приєднається до елітної групи артистів, серед яких усі четверо учасників The Beatles, Стіві Нікс і Тіна Тернер.
За словами Оззі, для нього це "велика честь", а сама номінація - це те, чого він "ніколи не міг собі уявити".
Ерік Клептон - єдиний музикант, який був включений до списку тричі, за свою сольну кар'єру та роботу з групами Cream і The Yardbirds.
Шер, яка раніше була номінована, але так і не була прийнята, говорила про те, що їй відмовили минулого року. Зірка сказала, що не стала б вступати, навіть якби їй заплатили "мільйон доларів".
Oasis були номіновані вперше, але малоймовірно, що Ліам і Ноель Галлахер відвідають церемонію разом і виступлять, якщо їх запросять, оскільки гурт розпався у 2009 році після низки суперечок.
"Цей чудовий список номінантів відображає різноманітність артистів і музики, яку вшановує і прославляє Зал слави рок-н-ролу", - заявив Джон Сайкс, голова Фонду Залу слави рок-н-ролу.
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