Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч

Про це пише Variety.

Акторка та активістка Памела Андерсон об’єдналася з лос-анджелеським брендом Flamingo Estate для випуску лімітованої серії "Соління Памели" – банки гострих, квіткових, свіжих огірків за $38. Отримані кошти вона передає до Каліфорнійського центру дикої природи (California Wildlife Center) — ветеринарної лікарні, що щороку допомагає понад 4 тис. диких тварин - оленям, койотам, співочим птахам і морським ссавцям.

Ідея колаборації, яка вийшла 11 серпня, зародилася під час сніданку на початку цього року в лос-анджелеському Flamingo Estate, де Андерсон приєдналася до засновника Річарда Крістіансена, його партнера Гарві та сина Брендона і згадала про сімейні ритуали маринування, які вона описала в книзі 2023 року "Я люблю тебе: рецепти від щирого серця".

"Яка чудова подорож… і зустріч у їхньому чудовому будинку стала для нас справжньою спорідненістю. Турбота про цю землю та щиру співпрацю — справжні. Ми з Брендоном і Діланом дуже пишаємося тим, що розділяємо з вами нашу спільну любов до приправ (особливо до соління). І передача отриманих коштів Каліфорнійському центру дикої природи, в чому так багато потреби, — це пророчий заклик до численних кіосків із лимонадом у Малібу та багатогодинної волонтерської роботи", - прокоментувала акторка.

За основу взято рецепт тітки Ві. Вона додала до класичного поєднання кропу, гірчиці та часнику харчові пелюстки троянд, а Flamingo Estate — рожевий перець, чилі гваджілло та копчену морську сіль. Інгредієнти зібрали у місцевих постачальників.

Андерсон додала, що любить троянди і часто додає їх у свої страви, а також що вживає огірки просто з банки.