PEN America скасував вручення літературної премії через нібито ігнорування письменників Гази

Про це пише ВВС.

Американський PEN-клуб, який займається свободою слова, оголосив, що скасовує щорічну церемонію вручення нагород літературних премій, яка мала відбутися наступного тижня. Це сталося після того, як десятки номінованих письменників відмовилися від участі в заході на знак протесту проти війни в Газі.

Дев'ять із десяти письменників, номінованих на літературну нагороду PEN, відмовилися від участі в конкурсі через нібито відсутність підтримки палестинських письменників. Це відбулося на тлі зростання протестного руху в США на підтримку Гази.

28 з 61 письменника та перекладача, номінованих на премію, зняли свої книги з розгляду.

"Це улюблена подія, і ми проробили величезну роботу, тому ми всі шкодуємо про такий результат, але врешті-решт дійшли висновку, що неможливо провести святкування так, як ми сподівалися та планували", — сказала генеральна директорка Сюзанна Носсель.

Програмна директорка американського ПЕН-клубу Кларисс Розаз Шарійф додала: "Ми дуже поважаємо те, що письменники слідували своєму сумлінню, незалежно від того, чи вирішили вони залишитися номінантами у відповідних категоріях чи ні. Ми шкодуємо, що ця безпрецедентна ситуація відвернула увагу від надзвичайних робіт, відібраних шановними, проникливими та працьовитими суддями в усіх категоріях. Як організація, присвячена свободі слова та письменникам, ми непохитно прагнемо визнавати та вшановувати видатних авторів і літературну спільноту".

Серія відкритих листів, підписаних номінантами ПЕН за останні тижні, критикувала PEN America за те, що вони нібито стали на бік проти Гази у війні, яка почалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Понад 500 письменників США, зокрема Роксана Гей, Мааза Менгісте та Нана Кваме Адьєй-Бренья, підписали відкритий лист до американського PEN із закликом до організації проявити більш тверду позицію щодо війни Ізраїлю та Гази.

"У контексті війни Ізраїлю проти Гази, що триває, ми вважаємо, що PEN America зрадив заявлене організацією прагнення миру та рівності для всіх, а також свободу та безпеку для письменників у всьому світі", — йдеться в одному листі, підписаному минулого місяця кількома відомими письменниками.

Письменники наголосили, що PEN America діяв як "культурний фронт для американської винятковості" і був співучасником "нормалізації геноциду".

Ізраїль відкидає звинувачення в геноциді. Для багатьох громадян і прихильників є гротескним і образливим твердження, що держава, створена після того, як нацистська Німеччина вбила шість мільйонів євреїв під час Голокосту, сама здійснює геноцид.

ПЕН засуджує загибель людей у Газі та створив фонд у $100 тис. для палестинських письменників.

Церемонія нагородження мала відбутися 29 квітня. Серед номінантів були і переклади книжок українських авторів - до номінації премії ПЕН за переклад (PEN Translation Prize) потрапила книжка Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору", а до номінації ПЕН за поезію в перекладі (PEN Award for Poetry in Translation) потрапила "Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші" Сергія Жадана.