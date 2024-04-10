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Переклади творів Асєєва та Жадана номінували на літературну премію PEN America

10 квітня, 2024 середа
16:13
Культура На фото: переклад книги Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору".

Переклади книжок Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору" та Сергія Жадана "Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші" потрапили у лонглисти премій PEN America

Про це повідомляється на сайті PEN America.

PEN America оголосив довгі списки своїх літературних премій. До номінацій премій ПЕН за переклад (PEN Translation Prize) та ПЕН за поезію в перекладі (PEN Award for Poetry in Translation) потрапили дві книжки українських письменників. Нагороди присуджує журі, до складу якого входять нагороджені автори, редактори, перекладачі та критики. 

У лонглисті PEN Translation Prize опинився англомовний переклад книги Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору". Англійською книга отримала назву The Torture Camp on Paradise Street ("Катівня на Райській вулиці"). Переклад здійснили Ніна Мюррей та Зеня Томпкінс. 

"Світлий Шлях" — це книжка українського журналіста Станіслава Асєєва 2020 року, який 28 місяців був полоненим у концтаборі терористів "ДНР" "Ізоляція" у Донецьку. Тюрма розташована на території колишнього заводу, де до вторгнення Росії був артфонд "Ізоляція".

Книжка розкриває неприховану правду про полон, воєнні злочини, які вчинила Росія щодо українців, про тортури в підвалах окупованого Донецька у наші дні.

"Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші" Сергія Жадана номінована на премію PEN Award for Poetry in Translation. Книжка вийшла англійською мовою з назвою How Fire Descends: New and Selected Poems. Переклад здійснили Вірляна Ткач та Ванда Філіпс.

"У цих віршах, зібраних з 2016 по 2022 рік, український поет згадує тяжке становище своїх земляків перед лицем російського імперіалізму та оплакує їхню смерть, "обмежену мовчанням, яке приходить з нею", — описує книгу The New York Times.

Церемонія вручення премій та імена лауреатів стануть відомі 29 квітня.


 

Теги:
Сергій Жадан
Донбас
тортури
США
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