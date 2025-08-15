Перед зустріччю Путіна й Трампа росіяни зняли пропагандистський ролик про зв'язок РФ і США та "спільне майбутнє"
Напередодні зустрічі президента США і російського диктатора на Алясці росіяни випустили відеоретроспективу про "культурну співпрацю між Росією та Америкою"
Відео в instagram поширила російська тренерка з бальних танців, мати одного з танцівників Костянтина Яна Сойко.
У ролику російські підлітки Вероніка Попова та Костянтин Сойко танцюють віденський вальс у костюмах у кольорах прапорів Росії та США. Відео демонструє кадри історичних подій, пов'язаних з США та РФ.
Зокрема пропагандистський ролик згадує:
зустріч царя Олександра I та американського політика й дипломата Джона Квінсі Адамса у 1809 році (ШІ-згенероване зображення);
зустріч на Ельбі у 1945 році;
місію "Союз-Аполлон" у 1975 році;
всесвітній фестиваль молоді у 1958 році;
нагородження американського піаніста Ван Кліберна премією Чайковського 1958 року;
візит Микити Хрущова до США у 1959 році.
Ролик завершується гаслом "Разом ми створюємо майбутнє".
На сторінці танцювальної пари Вероніки Попової та Костянтина Сойка відео супроводжується підписом: "Мова миру - це мова, зрозуміла кожному".
Яна Сойко називає відео особливим проєктом, що присвячений "культурній співпраці між Росією та Америкою". Вона стверджує, що підлітки, танцюючи в костюмах Росії та США, "будують мости через мистецтво", а "культура поєднує, навіть у непрості часи".
"Для нас це не просто виступ. Це нагадування про те, як важливо зберігати та розвивати культурні зв'язки. Покоління молодих артистів може говорити про мир та взаєморозуміння — на сцені, через танець, у кожному кроці", - додає представниця країни-агресорки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе