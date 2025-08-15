Відео в instagram поширила російська тренерка з бальних танців, мати одного з танцівників Костянтина Яна Сойко.

У ролику російські підлітки Вероніка Попова та Костянтин Сойко танцюють віденський вальс у костюмах у кольорах прапорів Росії та США. Відео демонструє кадри історичних подій, пов'язаних з США та РФ.

Зокрема пропагандистський ролик згадує:

зустріч царя Олександра I та американського політика й дипломата Джона Квінсі Адамса у 1809 році (ШІ-згенероване зображення);

зустріч на Ельбі у 1945 році;

місію "Союз-Аполлон" у 1975 році;

всесвітній фестиваль молоді у 1958 році;

нагородження американського піаніста Ван Кліберна премією Чайковського 1958 року;

візит Микити Хрущова до США у 1959 році.

Ролик завершується гаслом "Разом ми створюємо майбутнє".

На сторінці танцювальної пари Вероніки Попової та Костянтина Сойка відео супроводжується підписом: "Мова миру - це мова, зрозуміла кожному".

Яна Сойко називає відео особливим проєктом, що присвячений "культурній співпраці між Росією та Америкою". Вона стверджує, що підлітки, танцюючи в костюмах Росії та США, "будують мости через мистецтво", а "культура поєднує, навіть у непрості часи".

"Для нас це не просто виступ. Це нагадування про те, як важливо зберігати та розвивати культурні зв'язки. Покоління молодих артистів може говорити про мир та взаєморозуміння — на сцені, через танець, у кожному кроці", - додає представниця країни-агресорки.