Переклади текстів дітей з Ірпеня та твору Цицерона: уряд затвердив лауреатів Премії Рильського
Уряд присудив Премію імені Максима Рильського за 2023 рік перекладачам Володимиру Литвинову, Дмитру Дроздовському та Ендрю Шеппарду
Про це повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій.
12 листопада уряд затвердив лауреатів Премії імені Максима Рильського Кабінету міністрів України за 2023 рік. У номінації "За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів" переміг перекладач Володимир Литвинов за переклад з латини українською твору "Тускуланські бесіди. Про обов’язки" Марка Туллія Цицерона.
У номінації "За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу" нагороду присудили перекладачам Дмитру Дроздовському та Ендрю Шеппарду за переклад з української на англійську збірки творів "Ірпінь — мій дім".
Лауреатів визначив комітет з присудження Премії шляхом голосування.
Премія присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
- У січні Держкомтелерадіо оголосило переможців Премії імені Максима Рильського за 2023 рік, нагороду отримав раніше звинувачений у плагіаті Дмитро Дроздовський.
- У лютому 2022 року львівський науковець та директор музею "Дім Франка" Богдан Тихолоз звинуватив літературознавця та перекладача Дмитра Дроздовського у плагіаті. Він провів детальний аналіз обох праць і виявив, що 53% наукової статті Дроздовського "Українське шістдесятництво: розставляючи крапки…" належать авторству Тихолоза без жодної вказівки на це.
- Львівський науковець оприлюднив таблицю з детальним зіставленням фрагментів тексту.
- Окрім цього, директор видавництва "Саміт-Книга", в якому вийшла збірка "Ірпінь – мій дім", Іван Степурін на початку лютого 2022 року їздив у Росію на культурний захід.
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