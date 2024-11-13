Переклади текстів дітей з Ірпеня та твору Цицерона: уряд затвердив лауреатів Премії Рильського

Про це повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій.

12 листопада уряд затвердив лауреатів Премії імені Максима Рильського Кабінету міністрів України за 2023 рік. У номінації "За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів" переміг перекладач Володимир Литвинов за переклад з латини українською твору "Тускуланські бесіди. Про обов’язки" Марка Туллія Цицерона.

У номінації "За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу" нагороду присудили перекладачам Дмитру Дроздовському та Ендрю Шеппарду за переклад з української на англійську збірки творів "Ірпінь — мій дім".

Лауреатів визначив комітет з присудження Премії шляхом голосування.

Премія присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.