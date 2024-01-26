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Оголошено лауреатів перекладацької премії Рильського, серед них — звинувачений у плагіаті Дроздовський

26 січня, 2024 п'ятниця
13:25
Культура На фото: Книга "Ірпінь - мій дім"

Держкомтелерадіо оголосило переможців премії імені Максима Рильського за 2023 рік, нагороду отримав раніше звинувачений у плагіаті Дмитро Дроздовський

Інформація про лауреатів зʼявилась на Facebook Держкомтелерадіо.

Оголосили переможців державної премії імені Максима Рильського, яку присуджують щороку у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних закордонних авторів та за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу. 

За результатом голосування членів комітету з присудження премії Кабінету міністрів України у першій номінації премію присудили Володимиру Литвинову за переклад з латини на українську мову твору "Тускуланські бесіди. Про обов’язки" Марка Туллія Цицерона (видавець — "Видавництво "Апріорі").

У другій номінації переможцями стали Дмитро Дроздовський та Ендрю Шеппард за переклад з української на англійську мову збірки творів "Ірпінь – мій дім", авторами яких є  діти (видавець - "Видавництво "Саміт-Книга").

У лютому 2022 року львівський науковець та директор музею "Дім Франка" Богдан Тихолоз звинуватив літературознавця та перекладача Дмитра Дроздовського у плагіаті. Він провів детальний аналіз обох праць і виявив, що 53% наукової статті Дроздовського "Українське шістдесятництво: розставляючи крапки…" належать авторству Тихолоза без жодної вказівки на це.

Львівський науковець оприлюднив таблицю з детальним зіставленням фрагментів тексту.

Окрім цього, директор видавництва "Саміт-Книга", в якому вийшла збірка "Ірпінь – мій дім", Іван Степурін на початку лютого 2022 року їздив у Росію на культурний захід.

Загалом члени комітету обирали лауреата у цій категорії з 4 перекладів, серед яких були і антології української поезії "Сонячні кларнети" у перекладі Лаури Ґаравалья та Аннаріти Тавані італійською та французькою мовами.

"Але більшістю голосів перемогу здобула книга "Ірпінь – мій дім". На думку членів комітету, хоча це літературний переклад дитячих творів, а не визначних майстрів слова, книга є частиною українського опору, в ній звучить голос дітей і їхнє ставлення до війни", - пояснили в Держкомтелерадіо. 

Раніше український поет та літературознавець Ігор Мітров звернув увагу на те, що серед номінантів на Шевченківську премію опинився Вано Крюґер з книгою есеїв "Розчахнута квітка", в якій автор аналізує тексти пісень російських співаків.

Теги:
скандал
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