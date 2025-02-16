Перший в Україні фільм про бойовий стрес: режисер та військовий Сергій "Гора" Нагорний презентував стрічку "Виднокрай"
Український режисер та військовослужбовець Сергій "Гора" Нагорний зняв документальний фільм "Виднокрай", який став першою стрічкою, присвяченою темі бойового стресу
Про це повідомляє Еспресо.
Долучившись до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, Нагорний особисто пережив багатьох багато травматичних моментів, про які згадується у стрічці.
Фільм складається з інтерв'ю з військовими, які діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу. Крім особистих історій, у стрічці розглядається тема військової психології, де представлені поради фахівця у цій галузі.
"Бій, вогневий контакт з ворогом, це те, що кожен проходить по-різному. У фільмі ми намагалися показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. Показати, що тримає їх, внутрішні чинники та фактори, які допомагають впоратись у важких умовах як конкретного бою, так і самої війни", – зазначив Нагорний.
Одним із героїв стрічки є тренер східних єдиноборств на позивний "Сенсей", який, попри втрату ноги, продовжує навчати молодь і мріє повернутися до своїх побратимів.
Фільм уже бере участь в українських фестивалях та незабаром буде представлений у Північній Америці.
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