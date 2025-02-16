Перший в Україні фільм про бойовий стрес: режисер та військовий Сергій "Гора" Нагорний презентував стрічку "Виднокрай"

Про це повідомляє Еспресо.

Долучившись до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, Нагорний особисто пережив багатьох багато травматичних моментів, про які згадується у стрічці.

Фільм складається з інтерв'ю з військовими, які діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу. Крім особистих історій, у стрічці розглядається тема військової психології, де представлені поради фахівця у цій галузі.

"Бій, вогневий контакт з ворогом, це те, що кожен проходить по-різному. У фільмі ми намагалися показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. Показати, що тримає їх, внутрішні чинники та фактори, які допомагають впоратись у важких умовах як конкретного бою, так і самої війни", – зазначив Нагорний.

Одним із героїв стрічки є тренер східних єдиноборств на позивний "Сенсей", який, попри втрату ноги, продовжує навчати молодь і мріє повернутися до своїх побратимів.

Фільм уже бере участь в українських фестивалях та незабаром буде представлений у Північній Америці.