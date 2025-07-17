"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука "Суперсиметрія" отримали статус критично важливих
Мінкультури надало низці компаній статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з наказами Міністерства культури та стратегічних комунікацій з 9 травня по 16 липня, встановлено, що ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, що представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи") і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап проєкт, засновником якого є комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.
Статус критично важливих також отримали:
- ТОВ "Медіацентр "Вісті",
- ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"),
- ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"),
- ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ),
- ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна",
- ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"),
- ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"),
- ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"),
- АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус",
- ТОВ "Українська радіо група",
- ДП "Національний центр Олександра Довженка"
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
Серед іншого статус підтверджено і надано ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 48.27Продаж 49
- Актуальне
- Важливе