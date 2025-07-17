"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука "Суперсиметрія" отримали статус критично важливих

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наказами Міністерства культури та стратегічних комунікацій з 9 травня по 16 липня, встановлено, що ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, що представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи") і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап проєкт, засновником якого є комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус.

Статус критично важливих також отримали:

ТОВ "Медіацентр "Вісті",

ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"),

ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"),

ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ),

ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна",

ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"),

ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"),

ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"),

АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус",

ТОВ "Українська радіо група",

ДП "Національний центр Олександра Довженка"

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Серед іншого статус підтверджено і надано ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".



