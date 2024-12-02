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Письменник і військовий Артем Чех написав нову книжку

Дар'я Тарасова
2 грудня, 2024 понедiлок
13:30
Культура На фото: Артем Чех

Український письменник, військовослужбовець ЗСУ Артем Чередник, більш відомий під псевдонімом Артем Чех, завершив нову книжку "про біль, страх і відчай"

Зміст

Про це він повідомив у facebook.

Воїн та автор понад десятка книжок, зокрема романів "Хто ти такий?" та "Пісня відкритого шляху" Артем Чех дописав нову книжку. Письменник поділився, що не планував сідати за письмо, проте створив новий рукопис за два тижні відпустки.

"Коли не пишу, то здається, що не думаю. А зрештою так воно і є.
Думки виникають лише під час писання. А тому процеси мислення останнім часом майже відсутні, - написав Чех, зауваживши про військову службу: - Вся ця система, якій я віддав чотири роки життя, вичавила чи не всю волю. Притиснула коліном до паркету".

Він зізнався, що тривалий час відчував, що йому не пишеться.

"Місяць тому я зробив те, що робити найближчим часом не збирався – написати невеличку таку книжку про біль, страх і відчай. Про кляті дороги, милі стежки, залиті туманом шляхи. Про мою музику на нашій війні та про страх втратити те, що мав до війни. Про що думалося тоді, як проживалося найпростіше, хто був поруч, і чому це було так важливо.
Коротко кажучи, два тижні відпустки дозволили мені попрацювати та навіть втомитися. Коли пишеш по-справжньому. І коли думаєш. І відчуваєш те, про що пишеш", - наголосив Чех.

Військовий уточнив, що нова книжка вийшла відвертою. Далі він займеться редагуванням рукопису, щоб "емоційне руб’я прикрасити біжутерією, аби згадати те, що в запалі письма випустив".

"Ті два тижні поза системою і в оточенні природи дали якусь таку напівпрозору сподіванку, що колись буде так, як має бути, буде так, як я хочу, буде те, що втратив з війною і, напевне, заслужив усе це собі повернути", - додав Чех.
 

Теги:
Новини
військові
ЗСУ
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