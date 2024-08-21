Пісні українських артистів помітили на російському сервісі, у Kalush прокоментували

Про це він написав у дописі в instagram.

20 серпня один із закладів Києва скасував Take Йоу Festival, хедлайнерами на якому мали стати російськомовні артисти, серед яких зокрема і Shtaket. Аргументуючи свою вимогу до концертного майданчика скасувати цей захід, активісти "Мова неволі" зазначили, що ці музиканти виконують російськомовні пісні, ведуть свої сторінки у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", а також викладають свою музику на російському стримінговому сервісі "Яндекс.Музика".

Фото: instagram.com/mova_nevoli

У відповідь на скасування Take Йоу Festival артист Shtaket виклав у себе в соцмережі скриншоти з "Яндекс.Музика", на яких видно, що й інші українські музиканти виставляють на російському стримінгу свою музику. Серед них зокрема артисти лейблу Enko Music - Kalush, Alyona Alyona, Jerry Heil, Yarmak та інші.

Фото: shtakettoxa/instagram

"Напевно, всі українські виконавці є на "Яндекс.Музиці". Подвійні стандарти? Не така болісна відмова майданчика від концерту і не передані потреби хлопцям. Якийсь незрозумілий рух і сплата податків. Та що там я зі своїми 10 прослуховуваннями, і то я не знав, що Believe (музична дистрибʼюторська компанія та лейбл, - ред.) і т.д. підтягують все, а щоб не підтягнуло, потрібно вказати, помилок не повторюємо", - написав Shtaket.

Артист прикріпив скриншоти, на яких видно, що пісні українських співаків, зокрема і нові релізи, мають багато прослуховувань.

Фото: shtakettoxa/instagram

Фото: shtakettoxa/instagram

"Чи то пірати? Мене проклинали, називали м*скалем, бажали смерті всім на концерті, тепер я хочу почути відповідь", - додав він.

У коментарі Факти ICTV представники гурту Kalush наголосили, що не відвантажують свої пісні на російські стримінги.

"Ми не відвантажуємо наші релізи на російські стрімінги, оскільки вони відсутні в нашому списку зі зрозумілих причин. Наш відділ дистрибуції повинен звернутися до Universal Music за офіційною відповіддю щодо цього, – додали вони.

Український лейбл ENKO є прямим партнером Universal Music.

