Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes

Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes

Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
19:33
Культура

Артист Parfeniuk (Ілля Парфенюк) витратив понад 16 тис. євро на пісню та кліп "Врубай". За рік трек зібрав 136 млн прослуховувань на стримінгах, принісши співаку 98,7 тис. євро

Зміст

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Команда артиста Parfeniuk вклала понад 16 тис. євро у пісню та кліп "Врубай". З них 2,5 тис. євро — це саунд-дизайн пісні, 1,7 тис. - промо, а найдорожчим став кліп. На нього витратили 11, 9 тис. євро.

Станом на липень 2025 року трек отримав 136 млн прослуховувань на стримінгах. "Врубай" стала найпопулярнішою композицією Іллі Парфенюка.

"Такої музики давно не було. Після "Врубай" люди перестали боятися робити щось веселе", - зазначив креативний партнер проєкту Parfeniuk Олександр Степенко.

3 листопада 2024-го по липень 2025 року лише цей трек заробив 98,7 тис. євро. Як уточнив Степенко, 64,5 млн прослуховувань на YouTube та YouTube Music принесли близько 54,8 тис. євро, а 71,3 млн стримів на інших платформах згенерували 43,9 тис. євро.

Такою популярністю композиції "Врубай" команда завдячує тренду у TikTok, який запустила команда Parfeniuk. Як пояснив креативний партнер проєкту, йдеться про танець на пісню, який записав виконавець. Один з таких роликів зібрав 3 млн переглядів.

Пісні Alena Omargalieva "Твоя" та "Мужчина" принесли співачці 37,9 тис. євро та 34,4 тис. євро відповідно. Треки також стали популярними завдяки TikTok.

Разом TikTok, Apple Music (2,65 млн стримів), Spotify (2,15 млн) та YouTube Music (понад 9 млн) принесли треку "Твоя" 18,9 тис. євро, каже СЕО лейблу Best Music Мар'яна Вороніна. 25,7 млн переглядів на YouTube згенерували понад 19 тис. євро.

Пісня "Мужчина" зібрала 2,86 млн прослуховувань на Apple Music, 3,71 млн на Spotify та 7,5 млн на YouTube Music. Спільно з заробітками на TikTok це принесло виконавиці 14 тис. євро. 23,5 млн переглядів кліпу на YouTube заробили майже 20,4 тис. євро, за інформацією команди артистки.
 

Теги:
Новини
Україна
музика
Шоу-бізнес
