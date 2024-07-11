Полякова випустила перший епізод кулінарного шоу, знятого на позиціях ЗСУ
Українська співачка Оля Полякова зняла перший випуск свого нового кулінарного шоу "Польова кухня", для якого завітала на позиції 93-ї ОМБр "Холодний Яр"
Випуск оприлюднений на її YouTube-каналі.
Українська співачка Оля Полякова випустила першу серію раніше анонсованого проєкту "Польова кухня". Для зйомок нового кулінарного шоу знаменитість вирушила на фронт, де влаштувала змагання з приготування їжі між військовослужбовцями.
"Дві речі я гарно роблю у своєму житті й обидві ротом: гарно співаю і смачненько їм", - почала Полякова як ведуча свого шоу.
Перший випуск зняли з кухарями, які зараз служать у Збройних Силах України у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Зйомки проходили на позиціях бригади. Для шоу влаштували імпровізоване змагання. Бійців розділили на 2 команди, кожна з яких мала приготувати свою версію тайського супу том ям.
У випуску військові розповіли свої історії про те, як вони долучилися до армії, де беруть мотивацію щодня продовжувати боротьбу та які навички з цивільного життя знадобилися на війні.
Наприкінці епізоду Полякова заспівала для бійців.
У квітні Полякова оголосила про плани створити кулінарне шоу на передовій та запрошувала до співпраці спонсорів.
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