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Полякова випустила перший епізод кулінарного шоу, знятого на позиціях ЗСУ

11 липня, 2024 четвер
15:04
Культура Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова зняла перший випуск свого нового кулінарного шоу "Польова кухня", для якого завітала на позиції 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

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Випуск оприлюднений на її YouTube-каналі.

Українська співачка Оля Полякова випустила першу серію раніше анонсованого проєкту "Польова кухня". Для зйомок нового кулінарного шоу знаменитість вирушила на фронт, де влаштувала змагання з приготування їжі між військовослужбовцями.

"Дві речі я гарно роблю у своєму житті й обидві ротом: гарно співаю і смачненько їм", - почала Полякова як ведуча свого шоу. 

Перший випуск зняли з кухарями, які зараз служать у Збройних Силах України у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Зйомки проходили на позиціях бригади. Для шоу влаштували імпровізоване змагання. Бійців розділили на 2 команди, кожна з яких мала приготувати свою версію тайського супу том ям. 

У випуску військові розповіли свої історії про те, як вони долучилися до армії, де беруть мотивацію щодня продовжувати боротьбу та які навички з цивільного життя знадобилися на війні.

Наприкінці епізоду Полякова заспівала для бійців.

У квітні Полякова оголосила про плани створити кулінарне шоу на передовій та запрошувала до співпраці спонсорів.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
ЗСУ
Оля Полякова
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